Καζακστάν αεροπλάνο: Βίντεο από το εσωτερικό λίγο πριν και αμέσως μετά τη συντριβή

Τα όσα προηγήθηκαν της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν καταγράφονται σε βίντεο που ήρθε στο «φως» μέσω Χ. Το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Μπακού-Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην πόλη Άκταου, στο δυτικό Καζακστάν, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι της συντριβής του προηγήθηκε σύγκρουση με κοπάδι πουλιών. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το επιβατικό αεροσκάφος μετέφερε 67 άτομα, εκ των οποίων οι 5 ήταν μέλη του πληρώματος. «Βάσει των πρώτων πληροφοριών, υπήρχαν 37 υπήκοοι από το Αζερμπαϊτζάν, έξι υπήκοοι από το Καζακστάν, τρεις πολίτες από την Κιργιζία και 16 Ρώσοι υπήκοοι», επιβεβαίωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν, σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. «Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, 38 νεκροί», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax. Νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 32 επιζώντες από το αεροπορικό δυστύχημα.

Σε βίντεο που έρχεται στο «φως» μέσω X (πρώην Twitter), καταγράφονται οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους, λίγο πριν τη συντριβή του, αλλά και αμέσως μετά. Στο εν λόγω clip καταγράφονται κάποιες ζημιές εντός της καμπίνας, οι οποίες προκλήθηκαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται ακόμη στον αέρα. Παράλληλα, φαίνεται πως έχουν πέσει και οι μάσκες οξυγόνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους επιβάτες. Στο βίντεο καταγράφονται και οι στιγμές αμέσως μετά τη συντριβή, με τους επιζώντας να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια, ενώ ακούγονται και κραυγές αγωνίας, πιθανότατα από κάποιους τραυματίες.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024