Δαμασκός χριστουγεννιάτικο δέντρο: Ξεσηκωμός εκατοντάδων Χριστιανών

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χριστιανικές συνοικίες της Δαμασκού μετά την πυρπόληση χριστουγεννιάτικού ελάτου κοντά στη Χάμα, στην κεντρική Συρία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Απαιτούμε τα δικαιώματα των χριστιανών», φώναζαν διαδηλωτές, που έκαναν πορεία σε δρόμους της συριακής πρωτεύουσας κατευθυνόμενοι στην έδρα του ορθόδοξου πατριαρχείου, στη συνοικία Μπαμπ Σαρκί. Βγαίνοντας στους δρόμους αυθόρμητα σε διάφορες συνοικίες, συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσφορία και την ανησυχία τους, δυο εβδομάδες και πλέον αφού πήρε την εξουσία συμμαχία ένοπλων οργανώσεων ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Ο πρώην πρόεδρος αυτοπροβαλλόταν ως εγγυητής των δικαιωμάτων και προστάτης των μειονοτήτων στη χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

«Κατεβήκαμε στους δρόμους διότι υπάρχει πολύς σεχταρισμός, αδικία σε βάρος των χριστιανών με προκάλυψη πως πρόκειται για ‘μεμονωμένα περιστατικά’», είπε ο Ζορζ στο AFP. «Αν δεν μας αφήσουν να ασκούμε τη χριστιανική πίστη μας στη χώρα μας, όπως γινόταν, τότε δεν έχουμε πλέον θέση εδώ», πρόσθεσε. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους κράταγαν ξύλινους σταυρούς, άλλοι ανέμιζαν τη συριακή σημαία της «ανεξαρτησίας» με τρία αστέρια, που έχουν υιοθετήσει οι νέες de facto αρχές. Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αφού κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζει μασκοφόρους μαχητές να βάζουν φωτιά σε χριστουγεννιάτικο έλατο στην κοινότητα Σουκαϊλαμπία, που έχει κατά πλειονότητα ορθόδοξους χριστιανούς κατοίκους, κοντά στη Χάμα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι μαχητές αυτοί είναι ξένοι, μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ανσάρ ατ Ταουχίντ.

A group of Assad’s thugs set fire to a Christmas tree in Al-Suqaylabiyah, north of Hama.

They were arrested after fleeing. pic.twitter.com/QGM4Rmpi1Q

