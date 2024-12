Εξαδάκτυλος γαλοπούλα: Το… ιδιαίτερο βίντεο στο χειρουργείο

Εξαδάκτυλος γαλοπούλα: «Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου me and my turkey (not monkey)»:

Με έναν διαφορετικό τρόπο ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος εύχεται «Καλά Χριστούγεννα», καθώς ετοίμασε ένα βίντεο όπου δείχνει πως ετοιμάζει ένας γιατρός την γαλοπούλα. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, αποφάσισε να αναδείξει την αίσθηση του χιούμορ του με ένα ξεχωριστό βίντεο που ανέβασε στα social media για τη γαλοπούλα των Χριστουγέννων. Στο βίντεο, ο πλαστικός χειρουργός ετοιμάζει τη γαλοπούλα του για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά με τον… επαγγελματικό του τρόπο! Ο Εξαδάκτυλος, με το χαρακτηριστικό του στυλ, δείχνει ότι ακόμα και στα πιο καθημερινά πράγματα, μπορεί να βρει την ευκαιρία να συνδυάσει την ιατρική του εμπειρία με μια χαρούμενη διάθεση. Το βίντεο, μάλιστα, το ονόμασε: «Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου me and my turkey (not monkey)»: