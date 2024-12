Βιταμίνη C φρούτα: Ποιο συνιστούν οι ειδικοί του Πανεπιστημίου Complutense

Όταν πλησιάζει η εποχή του κρυολογήματος και της γρίπης, η βιταμίνη C και τα φρούτα γίνονται ακόμα πιο δημοφιλή. Είναι ίσως η πιο συχνά συνιστώμενη ουσία για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών, αλλά τι λέει η επιστήμη γι’ αυτό; Πολλοί θεωρούν ότι η βιταμίνη C έχει ενισχυμένες δυνάμεις, όμως δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η κατανάλωσή της μπορεί να αποτρέψει τη γρίπη ή το κρυολόγημα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά δεδομένα που δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και την ένταση των συμπτωμάτων, κάνοντάς τα λιγότερο έντονα και μικρότερα σε διάρκεια.

Γι’ αυτό οι γιαγιάδες μας έφερναν πάντα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή το χειμώνα. Εκτός από την εποχή τους, όταν είναι πιο γεμάτα με θρεπτικά συστατικά, τα πορτοκάλια είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C. Όμως, δεν είναι τα πιο πλούσια σε αυτή τη βιταμίνη. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα φρούτα που περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C: γκουάβα, παπάγια, βατόμουρο και ακτινίδιο. Από αυτά, το ακτινίδιο είναι το πιο πλούσιο και οι ειδικοί διατροφής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης προτείνουν να το καταναλώνετε καθημερινά. «Οι μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί να ενισχύσει την υγεία και να βοηθήσει στην πρόληψη πολλών ασθενειών», αναφέρει ανάλυση του τμήματος διατροφής στη Φαρμακευτική Σχολή.

Ποια είναι τα οφέλη της καθημερινής κατανάλωσης ακτινιδίου

Όπως αναφέρεται σε μελέτη του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, τα ακτινίδια, τόσο η πράσινη όσο και η κίτρινη ποικιλία, ξεχωρίζουν για τη διατροφική τους αξία. Ειδικότερα, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, με τα πράσινα ακτινίδια να περιέχουν διπλάσια ποσότητα από τα πορτοκάλια και τα κίτρινα ακόμα τριπλάσια. Εκτός από τη βιταμίνη C, τα ακτινίδια περιέχουν και άλλες σημαντικές βιταμίνες όπως K και Ε, φολικό οξύ, κάλιο, καροτενοειδή και βήτα-καροτίνη, που βοηθούν στη διατήρηση της νεότητας του δέρματος. Παράλληλα, περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν στην πέψη και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος, καθώς προσφέρουν ενυδάτωση με λίγες θερμίδες.

Η καθημερινή κατανάλωση ακτινιδίου προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, κυρίως λόγω των θρεπτικών συστατικών και των φυτοχημικών ουσιών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί να μειώσει την εμφάνιση κρυολογήματος και γρίπης, ενώ σε ηλικιωμένους και παιδιά μειώνει τη συχνότητα και τη διάρκεια των αναπνευστικών λοιμώξεων. Επιπλέον, το ακτινίδιο βοηθά στη βελτίωση της πέψης, προάγοντας την ανάπτυξη καλών βακτηρίων στο έντερο και διευκολύνοντας την πέψη των πρωτεϊνών.

Η κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης, καθώς παρέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες. Τέλος, η διατροφική του σύνθεση ενδέχεται να επηρεάζει θετικά και τη διάθεση, μειώνοντας την κούραση και αυξάνοντας την ενέργεια, κυρίως λόγω των υψηλών επιπέδων βιταμίνης C.