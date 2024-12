Μακελάρης Γερμανία: Η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τρεις φορές τους Γερμανούς για τον δράστη

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στη γερμανική πόλη Μαγδεβούργο. Ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους, και ένας Σαουδάραβας συνελήφθη ως ο ύποπτος οδηγός. «Τι τρομερή πράξη είναι να τραυματίζεις και να σκοτώνεις τόσους πολλούς ανθρώπους εκεί με τέτοια βαναυσότητα», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην κεντρική πόλη, που αποτελούσε τμήμα της πρώην ανατολικής Γερμανίας, όπου απόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε μια εκκλησία για να τιμήσει τα θύματα.

«Έχουμε μάθει τώρα πως τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε. «Σχεδόν 40 έχουν τραυματιστεί τόσο σοβαρά που πρέπει να ανησυχούμε πολύ για αυτούς». Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν έναν 50χρονο Σαουδάραβα γιατρό ο οποίος ζούσε στη Γερμανία για σχεδόν δύο δεκαετίες σε σχέση με την επίθεση. Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στη διάρκεια της νύχτας. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές και η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει ακόμη τον ύποπτο. Γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως είναι ο Ταλέμπ Α.

Εντωμεταξύ το Der Spiegel, σύμφωνα με τη Daily Mail, αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία φέρεται να είχε προειδοποιήσει τρεις φορές τις γερμανικές αρχές για τον δράστη, αν και δεν είναι σαφές ποιες λεπτομέρειες περιείχαν αυτές οι προειδοποιήσεις. Πηγή είπε επίσης στο Reuters ότι η Γερμανία προειδοποιήθηκε για τον δράστη αφού δημοσίευσε εξτρεμιστικές απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια. Η Bild εντωμεταξύ αναφέρει ότι ο δράστης ενδεχομένως είχε πάρει ναρκωτικά πριν από την επίθεση, αφού ένα πρώτο τεστ βγήκε θετικό.

Ο ύποπτος που συνελήφθη σε σχέση με τη φονική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο ήταν ισλαμοφοβικός, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. «Αυτό το βλέπουμε σαφώς», είπε η Φέζερ. Η υπουργός αρνήθηκε να πει περισσότερα για την πολιτική ένταξη του άνδρα. Σαουδαραβική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Σαουδική Αραβία είχε προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές για τον επιτιθέμενο αφού είχε αναρτήσει εξτρεμιστικές απόψεις στον προσωπικό λογαριασμό του στο X απειλώντας την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε πως ο ύποπτος συμφωνούσε με θέσεις του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Το περιοδικό δεν ανέφερε από πού έλαβε την πληροφορία. Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Γερμανίας αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα που είναι σε εξέλιξη.

Η γερμανική εφημερίδα FAZ ανέφερε ότι είχε πάρει συνέντευξη από τον ύποπτο το 2019, χαρακτηρίζοντάς τον ακτιβιστή κατά του ισλάμ. «Άνθρωποι σαν κι εμένα, που έχουν ισλαμιστικό υπόβαθρο αλλά δεν είναι πλέον πιστοί, δεν συναντούν ούτε κατανόηση ούτε αποδοχή από τους μουσουλμάνους εδώ», φέρεται να δήλωσε. «Είμαι ο πιο επιθετικός επικριτής του ισλάμ στην Ιστορία. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε με, ρωτήστε τους Άραβες». Η Αντρέα Ράις, που είχε πάει χθες στην αγορά, επέστρεψε σήμερα με την κόρη της για να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία κοντά στο σημείο. Είπε πως λίγο ακόμη και θα είχε βρεθεί στη διαδρομή του αυτοκινήτου.

Several German states and cities say they are tightening security at Christmas markets in the wake of the Magdeburg attack. Meanwhile, many people are leaving behind flowers, candles and cards near the crime scene to mourn the victims: pic.twitter.com/sYAX0mUWyt

— DW News (@dwnews) December 21, 2024