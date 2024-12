Το πρώτο στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο θεωρείται ότι στολίστηκε από Γερμανούς Χριστιανούς γύρω στο 1521, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες είναι ασαφείς. Το έθιμο σχετίζεται με μια σειρά παραδόσεων που συνδέονται με τη γιορτή του Αγίου Στεφάνου, και υπήρξαν διάφοροι θρύλοι γύρω από την πρώτη εμφάνιση του στολισμένου δέντρου. Ο πιο διάσημος μύθος που συνδέεται με το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο αφορά τον Μάρτιν Λούθερ, τον θεολόγο και ηγέτη της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Λούθερ ήταν ο πρώτος που στόλισε ένα δέντρο με κεριά. Ενώ περπατούσε στο δάσος το βράδυ, εντυπωσιάστηκε από το φως των άστρων που έλαμπαν μέσα από τα κλαδιά ενός δέντρου και αποφάσισε να αναπαραστήσει αυτή την εικόνα στο σπίτι του, τοποθετώντας κεριά πάνω σε ένα έλατο. Αυτό το έθιμο, σύμφωνα με την παράδοση, υιοθετήθηκε στη συνέχεια από άλλους.

Εκείνη την εποχή, οι Γερμανοί Χριστιανοί στόλιζαν τα σπίτια τους με αειθαλή φυτά, όπως το έλατο ή το πεύκο, για να αναπαραστήσουν την αιώνια ζωή. Η παράδοση αυτή σταδιακά εξελίχθηκε και πρόσθεσε στοιχεία διακόσμησης, όπως φρούτα, ξηρούς καρπούς και αργότερα κεριά. Η πρώτη μαρτυρία για το στολισμένο δέντρο καταγράφηκε στην περιοχή του Strasbourg (στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας, τότε μέρος του Γερμανικού Βασιλείου), γύρω στο 1539.

Το έθιμο έγινε δημοφιλές στην Αγγλία και άλλες χώρες του κόσμου, όταν το υιοθέτησε η Βασίλισσα Βικτώρια και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Άλμπερτ από τη Γερμανία, τη δεκαετία του 1840. Οι Βικτωριανοί, που ήταν γνωστοί για την αγάπη τους για τα οικογενειακά έθιμα, βοήθησαν να γίνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμβληματικό σύμβολο των Χριστουγέννων. Στην Αμερική, το χριστουγεννιάτικο δέντρο έγινε δημοφιλές γύρω στα 1830-1840, με τη βοήθεια των Γερμανών μεταναστών. Ωστόσο, το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που εμφανίστηκε στο Λευκό Οίκο ήταν το 1889, όταν ο Πρόεδρος Μπεντζαμίν Χάρισον το διακόσμησε στο Οβάλ Γραφείο.

Benjamin Harrison was the first President to have a Christmas Tree set up in the White House. He was known to dress up as Santa Claus and have his grandchildren sit on his lap while dressed as Santa during Christmas. pic.twitter.com/kgSDPjnplK

