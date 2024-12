Ρόμπι Γουίλιαμς: Δεν έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον που να θέλει να είναι γκέι όσο εγώ

Συνέντευξη στον Guardian έδωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, με αφορμή τη βιογραφική ταινία «Better Man», απαντώντας- μεταξύ άλλων- στις φήμες για τη σεξουαλικότητά του. Υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη του «The Greatest Showman» Μίχαελ Γκρέισι, το «Better Man» καταγράφει το ταξίδι του Ρόμπι Γουίλιαμς από τις πρώτες μέρες του στους Take That μέχρι τη μάχη του με την κατάχρηση ουσιών και την ψυχική υγεία. Ο τραγουδιστής απεικονίζεται ως χιμπατζής στην ταινία. Ο Γκρέισι αποκάλυψε ότι αυτή η ιδέα παρουσίασε σημαντικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. «Το να πείσουμε τους χρηματοδότες ήταν πραγματικά δύσκολο», είπε. «Οι άνθρωποι έλεγαν “ο σκηνοθέτης του “The Greatest Showman” συν τον Ρόμπι Γουίλιαμς, είμαστε μέσα”. Και μετά έλεγες “ένα πράγμα, ο Ρομπ θα παίξει ως πίθηκος”. Αυτό ήταν το τέλος πολλών οικονομικών συναντήσεων».

Επίσης, οι φήμες γύρω από τη σεξουαλικότητα του Γουίλιαμς «αναφέρονται περιπαικτικά» στην ταινία αλλά είναι ένα περίπλοκο θέμα, επισημαίνεται στο δημοσίευμα του Guardian. Το 2004, μια ταμπλόιντ εφημερίδα δημοσίευσε μια συνέντευξη με τον υποτιθέμενο «μυστικό ομοφυλόφιλο εραστή» του Γουίλιαμς, υπονοώντας ότι ο σταρ της ποπ εξαπατούσε το κοινό ισχυριζόμενος ότι έκανε σεξ με γυναίκες για να καλύψει τις «ομοφυλοφιλικές συναντήσεις του με αγνώστους». Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, από την πλευρά του, μήνυσε την εφημερίδα ένα χρόνο αργότερα για συκοφαντική δυσφήμιση και κέρδισε σημαντικές αποζημιώσεις καθώς και μια συγγνώμη.

«Ενοχλήθηκα. Ήμουν λυπημένος. Όχι για τον ισχυρισμό ότι ήμουν γκέι, γιατί κοίτα έχω κάνει τα πάντα εκτός από το να πάρω π@@@. Ειλικρινά, δεν έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον που να θέλει να είναι γκέι όσο εγώ», δήλωσε ο Γουίλιαμς σχετικά με τη διαμάχη του με το παραπάνω έντυπο, επισημαίνοντας πως «θέλεις να είσαι σύμμαχος και ταυτόχρονα να προστατεύεις τη δική σου αυθεντικότητα και τη δική σου ζωή. Εξάλλου, αν θέλω να πάρω π@@@, θα πάρω π@@@. Ποιος θα με σταματήσει; Η γυναίκα μου;».

Ρόμπι Γουίλιαμς: Τι είπε για ναρκωτικά και δόξα

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε επίσης, για τα ναρκωτικά, την «τραυματική τρέλα» της ποπ των 90s και τη δόξα. Αναφερόμενος στην αρχή της καριέρας του, όταν εμφανιζόταν σε γκέι κλαμπ με τους Take That, ο Γουίλιαμς είπε: «Όταν μπήκα στον γκέι κόσμο δεν υπήρχε τίποτα από αυτή τη βία. Υπήρχε απόλυτη αποδοχή και χιούμορ και γκέι ανεμελιά. Και ασφάλεια». Επίσης, στην ταινία απεικονίζεται η περίπλοκη σχέση του Γουίλιαμς, με το πρώην συγκρότημα του οποίου ήταν μέλος, τους Take That, ιδιαίτερα με τον Γκάρι Μπάρλοου. Σύμφωνα με τον Γουίλιαμς, ο Μπάρλοου εξέφρασε ανησυχίες για την απεικόνισή του στο σενάριο, λέγοντας: «Ρομπ, διάβασε το σενάριο, βγαίνω χειρότερος από τον Darth Vader στο πρώτο Star Wars».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γουίλιαμς συνέκρινε την πρώιμη έκθεσή του στη φήμη με τον εφηβικό του πειραματισμό με τα ναρκωτικά. «Πήρα για πρώτη φορά LSD όταν ήμουν 15 ετών και δεν έπρεπε να είχα πάρει LSD όταν ήμουν 15 ετών. Δεν έπρεπε να είχα πάρει τη φήμη. Είναι το ίδιο πράγμα», εξήγησε. Παντρεμένος πλέον με τέσσερα παιδιά, ο Γουίλιαμς προσεγγίζει διαφορετικά την καριέρα του. «Ο μπαμπάς πηγαίνει στη δουλειά, αυτό λέω τώρα», σημείωσε. «Πριν δεν ήταν δουλειά. Ήταν κάτι που υποτίθεται ότι ήταν μαγικό και όταν έφτασα στην κορυφή του βουνού, το μόνο που υπήρχε ήταν υπαρξιακή κρίση. Οι άνθρωποι λένε ”πώς τολμάς να το αποκαλείς δουλειά;” αλλά επειδή η δουλειά σου είναι σκ@@@, δεν σημαίνει ότι η δική μου δουλειά πρέπει να είναι σκ@@@. Αυτή είναι η δουλειά μου και τη λατρεύω, γα@@@@», δήλωσε ο Γουίλιαμς στη συνέντευξη.