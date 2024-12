Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε πως μετάνιωσε που αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Τζέιν Κάμπιον

Η Νικόλ Κίντμαν, αποκάλυψε ότι μετάνιωσε που απέρριψε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτρια Τζέιν Κάμπιον στην εφηβική της ηλικία. Η Αυστραλή ηθοποιός, που είναι είναι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία «Babygirl», σύμφωνα με το περιοδικό «W Magazine» απέρριψε ρόλο σε μία από τις σπουδαστικές ταινίες της Κάμπιον επειδή «δεν ήθελε να φορέσει σκουφάκι μπάνιου στην ταινία». Η ίδια εξήγησε πως το Σαββατοκύριακο εκείνο παρακολουθούσε μαθήματα δραματικής σχολής, όπου υποδυόταν την Πριγκίπισσα στο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς «Γλυκό Πουλί της Νιότης».

«Η σκηνοθέτρια Τζέιν Κάμπιον ήρθε και κάθισε στο πίσω μέρος αυτού του μικρού θεάτρου και με επέλεξε για μία από τις σπουδαστικές της ταινίες», ανέφερε. Αλλά δεν το έκανα, δεν ήθελα να φορέσω σκουφάκι μπάνιου στην ταινία και να μην φαίνομαι όμορφη. Είναι μια τεράστια λύπη», ανέφερε. Παρόλο που η Νικόλ Κίντμαν απέρριψε τη συνεργασία με τη διάσημη Νεοζηλανδή σκηνοθέτρια, 70 ετών, ως έφηβη, οι δύο τους συνεργάστηκαν σε επόμενα χρόνια. Η 57χρονη ηθοποιός συμμετείχε στην ταινία της Κάμπιον «Το Πορτρέτο μιας Κυρίας» το 1996, καθώς και στη μίνι σειρά «Top of the Lake: China Girl» το 2017.

