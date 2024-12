Μάγος του Οζ: Πουλήθηκαν αντί αστρονομικού ποσού τα γοβάκια της Τζούντι Γκάρλαντ

Ένα ζευγάρι από τα εμβληματικά ρουμπινί γοβάκια που είχε φορέσει η Τζούντι Γκάρλαντ στον θρυλικό «Μάγο του Οζ» και είχαν κλαπεί από ένα μουσείο της Μινεσότα πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, πωλήθηκαν σε δημοπρασία το Σάββατο, σε τιμή που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 28 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα παπούτσια είχαν κλαπεί το 2005 από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ στο Γκραντ Ράπιντς. Η κλοπή είχε παραμείνει άλυτη για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που ο Τέρι Τζόν Μάρτιν (Terry Jon Martin) ομολόγησε την πράξη του το 2023. Σύμφωνα με τον Guardian, ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και έπαιρνε συμπληρωματικό οξυγόνο όταν καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο δικηγόρος του Dane DeKrey, εξήγησε πριν από την καταδίκη ότι ο Mάρτιν, ο οποίος είχε μακρά ιστορία σε διαρρήξεις, προσπαθούσε να κάνει «το τελευταίο κόλπο» αφού είχε μάθει ότι τα παπούτσια ήταν στολισμένα με αληθινά κοσμήματα για να δικαιολογήσουν την ασφαλιστική τους αξία, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων. «Αλλά ένας κλεπταποδόχος του είπε αργότερα ότι τα ρουμπίνια ήταν απλώς γυαλί» είπε ο DeKrey. Έτσι ο Μάρτιν τα ξεφορτώθηκε με άγνωστο τρόπο. Τα γοβάκια, είναι ένα από τα μόλις τέσσερα διασωθέντα ζευγάρια που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα. Επιστράφηκαν τον Φεβρουάριο στον συλλέκτη Michael Shaw, ο οποίος τα είχε δανείσει στο μουσείο.

Ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία ήταν το ίδιο το μουσείο το οποίο σε ανάρτησή του στο Facebook αμέσως μετά, έγραψε ότι δεν ήταν ο τελικός αγοραστής. Αξιοσημείωτο είναι ότι το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για κινηματογραφικό αντικείμενο το κατείχε το εμβληματικό λευκό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε(Marilyn Monroe) από τη σκηνή του μετρό, που άγγιξε τα 5,52 εκατομμύρια δολάρια. Στη δημοπρασία τράβηξαν το ενδιαφέρον και άλλα αναμνηστικά από τον Μάγο του Οζ, όπως το καπέλο της Μάργκαρετ Χάμιλτον (Margaret Hamilton), της διαβόητης Wicked Witch of the West το οποίο δόθηκε για 2,4 εκατομμύρια δολάρια.

