All About Cats Festival – Η μεγάλη γιορτή των γατόφιλων αυτό το Σαββατοκύριακο στο εκθεσιακό κέντρο

Tο All About Cats, το μεγαλύτερο φεστιβάλ γάτας, επιστρέφει 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. «Love living with cats». Με αυτό το σύνθημα σχεδιάστηκε και πραγματοποιείται από το 2017 το πιο διαδραστικό και πολυθεματικό γατοφιλικό φεστιβάλ για να ενώσει κηδεμόνες και γάτες. Το All About Cats Festival, το πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο σε όλες τις γάτες ράτσας και ταράτσας, επιστρέφει με ακόμα περισσότερες δράσεις.

Στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, με δωρεάν είσοδο, parking και εύκολη πρόσβαση, σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας κοινότητας αφιερωμένης στις γάτες, συμμετέχοντας σε ένα φεστιβάλ γνώσεων μέσα από τις ομιλίες του αμφιθεάτρου, παροχής συμβουλών, διαδραστικών δραστηριοτήτων. «Είναι ένα μοναδικό φεστιβάλ. Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους», λέει στο MEGA ο Βασίλης Δημάκος, υπεύθυνος προγράμματος.