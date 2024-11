Καταφύγια για άτομα σε κίνδυνο: Μια σπουδαία πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη

Πενήντα «καταφύγια» για άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, σηματοδοτούνται στη Θεσσαλονίκη με ένα εμφανές αυτοκόλλητο, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι για θύματα έμφυλης βίας μέχρι να λάβουν υποστήριξη από αρμόδιους φορείς. Πρόκειται για μiα πρωτοβουλία της Ίριδας- Κέντρο Γυναικών, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που κρίθηκε απαραίτητη μετά την ομοφοβική επίθεση, τον περασμένο Μάρτιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, σε δύο άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα οποία βρήκαν καταφύγιο σε εστιατόριο ενώ λίγα χρόνια πριν, μία σερβιτόρε σε καφέ της Αθήνας έσωσε μια κακοποιημένη γυναίκα.

Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση παρουσίασης της καμπάνιας #SheChangeSpeak: Η Θεσσαλονίκη Υψώνει τη Φωνή της κατά της Έμφυλης Βίας που διοργάνωσαν ο δήμος Θεσσαλονίκης, το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και η Ίριδα- Κέντρο Γυναικών. Όπως εξήγησε η ιδρύτρια της Ίριδας, Χλόη Κούσουλα, η δημιουργία του Δικτύου Τοπικών Επιχειρήσεων ως Ασφαλή Σημεία εντάσσεται στην καμπάνια #SheChangeSpeak που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Amplifying the Voices and Impact of Women’s Organizations and addressing gender-based violence in South and East of Europe». «Θα συνεργαστούμε με 50 επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης -καφέ, εστιατόρια, φαρμακεία, βενζινάδικα, μίνι μάρκετ, και ψυχολόγοι μας θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ώστε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και υποστήριξη σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.