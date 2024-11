Χρυσή Μπάλα 2024: Απίστευτες αιχμές Πέρεθ

Πολύ βαριά έχουν πάρει στη Ρεάλ Μαδρίτης το γεγονός πως δεν πήρε τη Χρυσή Μπάλα ο Βινίσιους και τελικά δόθηκε στον Ρόδρι. Έτσι, σε ένα νέο ξέσπασμα του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Βασίλισσας έκανε επίθεση σε χώρες που δεν ψήφισαν τον Βραζιλιάνο, λέγοντας πως αν δεν συμμετείχαν στη διαδικασία η Αλβανία και η Ουγκάντα, μεταξύ άλλων, τότε ο Βινίσιους θα έπαιρνε τη Χρυσή Μπάλα. «Όσον αφορά τη Χρυσή Μπάλα; Σίγουρα ο Ρόδρι είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είναι από τη Μαδρίτη. Του άξιζε μία Χρυσή Μπάλα, αλλά όχι φέτος, πέρυσι.

»Χωρίς τη Ναμίμπια, την Ουγκάντα, την Αλβανία και τη Φινλανδία, ο Βινίσιους θα είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Αυτές οι χώρες δεν έδωσαν καν ψήφο στον Βινίσιους, ούτε μία. Τουλάχιστον ο Φινλανδός παραιτήθηκε και δεν θα είναι πια μέλος της κριτικής επιτροπής. Βινίσιους, για εμάς είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Θέλω να ξέρεις ότι οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης είναι περήφανοι για εσένα, για όλα όσα χρειάστηκε να υπομείνεις πολλές άδικες στιγμές, αλλά όλα αυτά σε έκαναν τον ποδοσφαιριστή που είσαι σήμερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πέρεθ.

Sr. Florentino Perez Rodriguez los periodistas que “no conoce nadie” de Uganda o Namibia no les hace menos profesionales porque no les conozca nadie (o no los conozca usted).

Ni les hace menos personas para ejercer su derecho a voto si la FIFA lo estima oportuno por estar en… pic.twitter.com/3n7O2GkCNs

— ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) November 24, 2024