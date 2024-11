Τζόλης 4 γκολ: Αποθέωση για τον «Έλληνα Θεό»

Σε μεγάλα κέφια ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πέτυχε 4 γκολ στο παιχνίδι της Μπριζ με την Σεντ Τρούιντεν! Μόλις στο 12΄με υπέροχο μονοκόμματο πλασέ έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του, ενώ δέκα λεπτά αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα με κεφαλιά.

Christos Tzolis vs St. Truidense: ⚽️12′ goal

⚽️22′ goal

⚽️42′ goal

⚽️48′ goal Incredible performance by the 22-year-old Club Brugge inside forward! 🔵⚫️🇬🇷 pic.twitter.com/26Ze2XUxU9 — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) November 23, 2024

Το 3-0 ήρθε στο 42΄και πάλι από τα πόδια του όταν εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, για να ολοκληρώσει το πρώτο του χατ τρικ με τη φανέλα της Μπριζ. Ο Τζόλης όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στο 48′ πέτυχε και 4ο γκολ και έφτασε τα 8 στο πρωτάθλημα Βελγίου. Tο παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη με 7-0 της Μπριζ.

Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, τραγουδώντας μαζί με τους φιλάθλους της Μπριζ.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έδινε το σήμα και οι Βέλγοι τον ακολουθούσαν, τραγουδώντας το σύνθημα: «We are Brugge, we are wonderful».