Ρωσικοί πύραυλοι Oreshnik: Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι ξεκινάει μαζική παραγωγή

Η Ρωσία θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των νέων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik, που εκτόξευσε χθες στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η ανακοίνωση έγινε αφότου ο Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και των κατασκευαστών πυραύλων.

«Δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του στον κόσμο σήμερα» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη την έναρξη της μαζικής παραγωγής. Ο Πούτιν χαρακτήρισε επιτυχημένες τις δοκιμές του πυραύλου και συνεχάρη τους προγραμματιστές, επισημαίνοντας ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τους τελευταίους πυραύλους μεταξύ άλλων και σε συνθήκες μάχης, ανάλογα με τις απειλές για την ασφάλειά της.

🚨JUST ANNOUNCED: Russians ICBM missile strikes against Dnipro in east central Ukraine.

The first time in human history that ICBM’s have been used in war. We are closer to World War III WWIII. Putin is open to discussing a ceasefire with Ukraine if negotiations are led by… pic.twitter.com/vMNvyIxHtV

— AJ Huber (@Huberton) November 21, 2024