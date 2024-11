Ρίτσαρντ Γκιρ: Σόκαρε παρουσιάστρια με την κίνηση που έκανε on air

Δεν πίστευε στα μάτια της η παρουσιάστρια της εκπομπής Today του NBC όταν είδε τον Ρίτσαρντ Γκιρ να κάνει μια άσεμνη κίνηση με το δάχτυλό του.

Όπως φαίνεται στο σχετικό απόσπασμα όλα συνέβησαν αφού παρουσιάστηκε μια σκηνή από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά «The Agency» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γκιρ.

Επειδή, όμως, οι υπεύθυνοι της εκπομπής έκοψαν μια σκηνή στην οποία ο Ρίτσαρντ Γκιρ δείχνει το μεσαίο δάχτυλό του, ο 75χρονος ηθοποιός αποφάσισε να αποκαταστήσει την αλήθεια.

«Μόλις έκανες μια άσεμνη κίνηση σε οικογενειακή πρωινή εκπομπή» είπε η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι προσπαθώντας να κρύψει το δάχτυλο του Γκιρ με τα χαρτιά που κρατούσε.

«Δεν δείξατε την κίνηση που έκανα και αυτή ήταν η ουσία της» αντέδρας ο Γκιρ με την Γκάθρι να του εξηγεί «ναι, έτσι είναι αλλά εμείς κόψαμε το πλάνο αυτό. Κι εσύ το έκανες live».

«Το είδα κι εγώ αυτό που κάνατε αλλά δεν έβγαζε νόημα η σκηνή χωρίς αυτό. Το χέρι μου το έκανε, δεν το ελέγχω» έκλεισε την αμήχανη στιγμή ο Γκιρ.

🚨#BREAKING: Richard Gere flips off Today host Savannah Guthrie after they aired an edited clip from his new show The Agency.

👀👀👀 pic.twitter.com/D7its9Zk9k

— Gina Milan (@ginamilan_) November 20, 2024