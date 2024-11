Millennial Άγιος: Ο Πάπας Φραγκίσκος θα αγιοποιήσει τον Κάρλο Ακούτις

Η Καθολική Εκκλησία θα αποκτήσει σύντομα τον πρώτο της άγιο που ανήκει στη γενιά των Millennials, δηλαδή τους γεννηθείς στο διάστημα 1981-1996, όπως ανακοίνωσε ο Πάπας Φραγκίσκος την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον Κάρλο Ακούτις, ένας έφηβο που σχεδίαζε ιστοσελίδες για την Καθολική Εκκλησία, πριν τον θάνατό του το 2006, όταν ήταν μόλις 15 ετών, από λευχαιμία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου, κατά την εβδομαδιαία του ακρόαση στο Βατικανό, ο Ακούτις θα αγιοποιηθεί τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Προηγουμένως, ο Ακούτις είχε οσιοποιηθεί, το 2020, όταν του είχε αποδοθεί επίσημα ένα θαύμα. Ένα δεύτερο θαύμα του Ακούτις αναγνωρίστηκε επίσημα τον Μάιο, επιτρέποντας του έτσι να γίνει από Όσιος, Άγιος.

📹VIDEO | The body of Blessed Carlo Acutis is exposed in Assisi, Italy, and even though authorities within the Catholic Church have said the body is not incorrupt, his almost intact appearance is astounding. Future Saint Carlo Acutis, pray for us! pic.twitter.com/97I0BTq97K

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) November 20, 2024