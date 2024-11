Δήμος Αθηναίων: Δυναμική παρουσία της Greek Meetings Alliance στη 39η Philoxenia

Την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εθνικού φορέα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του συνεδριακού κλάδου στην Ελλάδα εξέφρασαν εκπρόσωποι του τουρισμού, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο της 39ης Philoxenia με πρωτοβουλία της Greek Meetings Alliance (GMA).Η Greek Meetings Alliance αποτελεί μια πρωτοπόρα σύμπραξη μεταξύ του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens), που λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (TCB) και του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES). Η GMA δημιουργήθηκε με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων και Επαγγελματικών Συναντήσεων στην οικονομία και την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και εξειδικευμένου εθνικού φορέα. Στη συζήτηση με θέμα «Η Ελλάδα ως Προορισμός Διεθνών Συνεδρίων και Εκδηλώσεων: Ίδρυση Εθνικού Φορέα» συμμετείχαν οι: Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, Στέλιος Ούζας, Μέλος Δ.Σ. του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, Μαρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης – This is Athens Convention & Visitors Bureau, Δημήτρης Γανίτης, Γενικός Διευθυντής – Thessaloniki Convention Bureau και Αντωνία Αλεξάνδρου, Γενική Γραμματέας – HAPCO & DES. Τη συζήτηση συντόνισε η Ελένη Σωτηρίου, Σύμβουλος – Thessaloniki Convention Bureau. Η δημιουργία εθνικού φορέα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων και Επαγγελματικών Συναντήσεων. Οι εκπρόσωποι των δύο μοναδικών Γραφείων Συνεδρίων και Επισκεπτών της χώρας μας, που λειτουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασαν το πώς η στοχευμένη στρατηγική τους και η έμφαση στη διεθνή δικτύωση προσέλκυσαν μεγάλες διοργανώσεις από το εξωτερικό και ανέφεραν ότι η Ελλάδα έχει τα λιγότερα Convention Bureaux από κάθε άλλη ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή χώρα, ενώ είναι από τις λίγες περιπτώσεις χωρών που δεν διαθέτουν εθνικό Convention Bureau.

Ενδεικτικά, στην Ισπανία λειτουργούν 62 CVB, στη Γερμανία 28, στην Ιταλία 18 και στην Πορτογαλία 8· όλα παράλληλα με έναν εθνικό συντονιστικό φορέα. Στην παρουσίασή της για τη σημασία της ενίσχυσης του συνεδριακού τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, η Μαρία Παπαδοπούλου εκ μέρους του This is Athens Convention and Visitors Bureau παρέθεσε στοιχεία που αποδεικνύουν το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα των συνεδρίων για τις τοπικές κοινωνίες και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη μείωση της εποχικότητας και στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Όπως ανέφερε, η Αθήνα είναι 11η στην Ευρώπη και 15η στον κόσμο στην κατάταξη της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων (International Congress and Convention Association – ICCA).Ο Γενικός Διευθυντής του Thessaloniki Convention Bureau, Δημήτρης Γανίτης τόνισε ότι αντίστοιχα καλή πορεία με την Αθήνα έχει και η Θεσσαλονίκη, που το 2023 κατέλαβε την 26η θέση στην Ευρώπη και την 42η στον κόσμο, ενώ ανέφερε ότι η συμπρωτεύουσα κατάφερε να ξεπεράσει κλασικούς συνεδριακούς προορισμούς, όπως το Μόναχο και τη Βαλένθια, αλλά και πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι, το Ταλίν και το Ζάγκρεμπ. Στην τοποθέτησή της, η Αντωνία Αλεξάνδρου, Γενική Γραμματέας του HAPCO & DES υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Γραφείων Συνεδρίων και Επισκεπτών στη διεκδίκηση και επιτυχή διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Όπως ανέφερε, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της πόλης που φιλοξενεί το συνέδριο και του επαγγελματία διοργανωτή (PCO Professional Congress Organizer). Τόνισε επίσης τη σημασία δημιουργίας ενός εθνικού φορέα ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη. Οι κύριοι Τάσιος, Κωνσταντάρος και Ούζας αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει ο συνεδριακός τουρισμός για την ανάπτυξη της περιοχής τους και δήλωσαν πρόθυμοι να στηρίξουν την προσπάθεια της GMA για τη δημιουργία εθνικού συνεδριακού φορέα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη και οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου και Νικόλαος Τζόλλας.