Το αγόρι και το χταπόδι Disney: Η συγκινητική εορταστική ταινία μικρού μήκους

Η Disney, με τη διαχρονική δύναμη της πρωτότυπης αφήγησης, εμπνέει χαρά και θαυμασμό αυτές τις εορτές, με μία ολοκαίνουργια ταινία μικρού μήκους, σε συνεργασία με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Τάικα Γουαϊτίτι. Η ταινία, «Το Αγόρι & Το Χταπόδι», είναι διαθέσιμη στο YouTube, υποστηρίζοντας τον μακροχρόνιο φιλανθρωπικό συνεργάτη της Disney, Make-A-Wish International, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. «Εδώ και πολλές γενιές, η Disney αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτών σε όλο τον πλανήτη και η νέα μικρού μήκους ταινία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση που έχουν τόσες πολλές οικογένειες με τη Disney τη συγκεκριμένη εποχή», δήλωσε ο Asad Ayaz, Chief Brand Officer της The Walt Disney Company. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Τάικα Γουαϊτίτι σε αυτή τη διαχρονική ιστορία παιδικής φιλίας στο πλαίσιο του μαγικού κλίματος των εορτών».

Η εορταστική ταινία μικρού μήκους της Disney, «Το Aγόρι & Το Χταπόδι», ακολουθεί την ιστορία ενός παιδιού όταν ανακαλύπτει πως ένα περίεργο χταπόδι έχει κολλήσει στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του, στη θάλασσα. Καθώς επιστρέφει στο σπίτι του, το αγόρι αναπτύσσει μια πραγματική φιλία με το χταπόδι, συστήνοντάς του τη ζωή στη στεριά, πριν το πάρει μαζί του για να βιώσει τη χαρά των εορτών. Το αγόρι κατανοεί την έντονη επιθυμία του χταποδιού να εξερευνήσει τον κόσμο και βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να το πραγματοποιήσει. Για το αγόρι και το χταπόδι, οι απλές καθημερινές στιγμές της παιδικής ηλικίας και της φιλίας τους, μαζί με τη μαγεία των εορτών, κάνουν το χρόνο τους μαζί ουσιαστικό. Οι fans της Disney θα χαρούν όταν ανακαλύψουν κρυμμένα στοιχεία-έκπληξη από αγαπημένες ταινίες, όπως «Βαϊάνα» (2016), «Λίλο & Στιτς» (2002) και «Toy Story» (1995), ανάμεσα σε άλλες.

«Η ιστορία συνδέει τη χαρά και την καλοσύνη των εορτών με τα συναισθήματα και τις ευαισθησίες που σου προκαλούν οι ταινίες της Disney», ανέφερε ο Τάικα Γουαϊτίτι. «Νομίζω ότι αυτά πάνε χέρι-χέρι και αποτελούν το τέλειο ταίριασμα. Μόνο η Disney θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο… μαζί μου».

Η πιο πρόσφατη δημιουργική συνεργασία του Γουαϊτίτι με την The Walt Disney Company

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός έχει επίσης σκηνοθετήσει τις ταινίες «Thor: Ragnarok» (2017) και «Thor: Love and Thunder» (2022) των Marvel Studios, το «Τζότζο» (2019) της Searchlight Pictures και το «Ένα Γκολ για τη Νίκη» (2023). Επίσης, είναι executive producer των σειρών του Disney+ «Reservation Dogs», «What We Do in the Shadows» καθώς και της πολυαναμενόμενης σειράς «Interior Chinatown». Η εορταστική ταινία μικρού μήκους «Το Aγόρι & Το Χταπόδι», δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το creative agency adam&eveDDB και την παραγωγή ανέλαβε η Hungry Man. Η μελωδική διασκευή του τραγουδιού «Part of Your World» από την ταινία της Disney «Η Μικρή Γοργόνα» (1989) ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, τονίζοντας την επιθυμία του χταποδιού να εξερευνήσει τον κόσμο της στεριάς. Η όμορφη αυτή εκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού των fans της Disney, ηχογραφήθηκε ζωντανά με 60μελή ορχήστρα ενώ η μίξη έγινε στο θρυλικό στούντιο Abbey Road.

Η εορταστική καμπάνια της Disney, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική στηρίζει και φέτος τον μακροχρόνιο φιλανθρωπικό της συνεργάτη, το Make-A-Wish International. Για 44 χρόνια, η Disney και το Make-A-Wish συνεργάζονται για να προσφέρουν χαρά σε όποιον την έχει ανάγκη, ειδικά σε παιδιά και τις οικογένειές τους, εκπληρώνοντας περισσότερες από 155.000 ευχές παγκοσμίως. Η Disneyland Paris καλωσορίζει τα παιδιά του Make-A-Wish όλο τον χρόνο, ενώ φέτος, μέσα στον Νοέμβριο, 50 οικογένειες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή θα ταξιδέψουν στο πάρκο κάνοντας μια ευχή τους πραγματικότητα! Οι οικογένειες θα περάσουν ένα Σαββατοκύριακο απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο μαζί, γνωρίζοντας τους αγαπημένους τους χαρακτήρες και βιώνοντας τη μαγεία που προσφέρει η Disneyland Paris.

«Είναι τιμή μας που για ακόμη μια φορά η Disney μας υποστηρίζει στη φετινή εορταστική της καμπάνια, βοηθώντας μας να πραγματοποιήσουμε ευχές ζωτικής σημασίας για παιδιά με σοβαρές ασθένειες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Luciano Manzo, Πρόεδρος & CEO του Make-A-Wish International. «Η εορταστική περίοδος είναι μια στιγμή για συντροφικότητα και ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, και ελπίζουμε το συναρπαστικό και ξεχωριστό Σαββατοκύριακο ευχών στη Disneyland Paris να φέρει χαρά και δύναμη σε αυτές τις οικογένειες, όταν το χρειάζονται περισσότερο».