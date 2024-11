Ναδάλ τέλος: Είμαι ήσυχος γιατί ξέρω πως έχω μια σπουδαία οικογένεια στο πλάι μου

Το παιχνίδι με τον Ολλανδό Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσκουλπ στη Μάλαγα έμελλε να είναι το τελευταίο της καριέρας του Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας ηττήθηκε 6-4,6-4 από τον Ολλανδό, ο Αλκαράθ κέρδισε και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά αλλά οι Ισπανοί έχασαν στο διπλό και έτσι οι Ολλανδοί συνεχίζουν στην 4αδα του Davis Cup. Ο Ράφα Ναδάλ που θα ήθελε να παίξει ακόμη περισσότερο στο Davis Cup μετά το φινάλε του αγώνα της Ολλανδίας με την Ισπανία μίλησε για τα συναισθήματά του και την πορεία του στο τένις. «Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν θέλει να φτάνει σ’ αυτό το σημείο. Δεν με έχει κουράσει το τένις, απλά το σώμα φτάνει σε ένα σημείο που δεν θέλει να παίζει άλλο τένις! Πρέπει να αποδεχτώ αυτή την κατάσταση. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ προνομιούχος. Κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα και να έχω μια πολύ πιο μεγάλη καριέρα απ’ ότι είχα φανταστεί. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να πω στην οικογένειά μου, τους φίλους μου, την ομάδα μου, χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό και το λέω από την καρδιά μου.

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.

His family is in tears.

We’re all in tears for this man.

The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.

You. Are. Infinite. 🥹

🇪🇸❤️🇪🇸

