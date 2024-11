ΠΑΟΚ – Τάισον: Σε μια κοινωνία ρατσιστών, πρέπει να είσαι αντιρατσιστής

Μήνυμα κατά του ρατσισμού από τον Τάισον του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Τάισον αναφέρθηκε τόσο στον ρατσισμό που έχει βιώσει στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο περιστατικό του ντέρμπι με την Ντιναμό Κιέβου, όπου είχε δεχθεί κόκκινη για την αντίδρασή του σε ρατσιστική επίθεση, όσο και για τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό με το σήκωμα της γροθιάς.

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου. Η δουλειά μου είναι να μάχομαι, να είμαι περήφανος, να κρατώ το κεφάλι μου ψηλά. Σε μια κοινωνία ρατσιστών, δεν είναι αρκετό να μην είσαι ρατσιστής. Πρέπει να είσαι αντι-ρατσιστής. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο μεγάλο. Σηκώνω τη γροθιά μου για να δείξω την ευθύνη μου και τη δύναμή μου, ότι είμαι κάποιος που παλεύει για τα πιστεύω του. Πολλά παιδιά μου στέλνουν φωτογραφίες στα social media κάνοντας το ίδιο πράγμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει τέτοια επιρροή», είπε αρχικά και συνέχισε να μιλάει μαζί με τον Φρεντ της Φενέρ: «Ως ποδοσφαιριστές έχουμε πολύ δυνατή φωνή. Πάντα θα μάχομαι για την ισότητα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τους νέους ανθρώπους, για τις οικογένειές τους. Οι γονείς μου πάντα μου μάθαιναν να αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου με το κεφάλι ψηλά΄. Ανεξαρτήτως χρώματος, είμαστε όλοι ίσοι».

