Ολυμπιακός και γάτες: “Τι κι αν είμαστε μία αγέλη πεινασμένων σκύλων;”

Ο Ολυμπιακός μετράει πέντε σερί νίκες στη Euroleague και οι γάτες έχουν παίξει τον ρόλο τους.

Οι Πειραιώτες έχουν κερδίσει τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ αλλά και την Μακάμπι στο Βελιγράδι.

Την επομένη του αγώνα με τη Μακάμπι ο Ολυμπιακός ανέβασε βίντεο στα social media με πρωταγωνίστριες τις γάτες.

Στο ξεκίνημα του βίντεο εμφανίζεται ο Μόουζες Ράιτ να χαιδεύει μια γάτα πριν το ματς με τη Μακάμπι. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μαύρο γατάκι που δεν έχασε Media Day κόντρα σε Μπαρτσελόνα, την Ρεάλ και την Βιλερμπάν. Αποτέλεσμα τρεις νίκες. Και τέλος το video στέκεται και στη γάτα που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια οι Πειραιώτες πήραν το ντέρμπι.

«Τι κι αν είμαστε μία αγέλη πεινασμένων σκύλων; Τελευταία οι γάτες μας δείχνουν σημάδια νίκης», αναφέρει ο Ολυμπιακός στην ανάρτηση του.

Kalimera! ☕️☀️🫣

🐕 What if we are a pack of hungry dogs? 🐈‍⬛ Lately cats are giving us win signs!

You want proof? Watch the video till the end! 😊@mant12_ 🥰#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yxXJ1xEBIQ

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 15, 2024