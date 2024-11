Πορτογαλία πλημμύρες: Απίστευτα βίντεο από το Αλγκάρβε

Οι δρόμοι του Αλγκάρβε μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια χθες, καθώς οι πλημμύρες που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα χτύπησαν και στην Πορτογαλία. Τρομακτικά βίντεο που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νερό να αναβλύζει στο κέντρο της Αλμπουφέιρα με σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν βυθιστεί. Υπήρξαν επίσης πλημμύρες στο Mονκαραπάτσο, όπου ένα αυτοκίνητο κινηματογραφήθηκε να σέρνεται από ένα ισχυρό ρεύμα σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ξεχωριστά βίντεο δείχνουν λάσπη και συντρίμμια διασκορπισμένα στους δρόμους της Αλμπουφέιρα μετά την υποχώρηση των πλημμυρών. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι χείμαρροι νερού προκλήθηκαν από μόλις πέντε λεπτά έντονης βροχής το πρωί της Πέμπτης. Το Αλγκάρβε και άλλες τέσσερις περιοχές της Πορτογαλίας έχουν από τότε τεθεί σε συναγερμό για τις καιρικές συνθήκες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερες καταρρακτώδεις βροχές.

Please keep these folks in prayer.

Heavy floods due to extreme rainfall in Albufeira of Algarve, Portugal today. pic.twitter.com/rhg2dXMhcR

