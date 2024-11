Ολυμπιακός: Μια καλημέρα με Μιλουτίνοφ μετά τις τέσσερις σερί νίκες

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο φινάλε απέναντι στη Βιλερμπάν και έκλεισε νικηφόρα μια τετράδα αγώνων. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός και Βιλερμπάν ηττήθηκαν από τους Πειραιώτες, που πόσταραν την καθιερωμένη «καλημέρα» τους στο twitter.

«Το συναίσθημα μετά την τέταρτη διαδοχική νίκη» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει τον παθιασμένο Νίκολα Μιλουτίνοφ να πανηγυρίζει έξαλλα μετά από ένα καλάθι του μπροστά στους παίκτες της Βιλερμπάν.

Kalimera! ☕️🌧️😱

✊🏽 That feeling when you get the 4th W in a row! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/lDGgT4kaLa

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 13, 2024