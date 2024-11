Lady Gaga: Ο πατέρας της αποκάλυψε ότι η σχέση τους είναι δύσκολη επειδή είναι Ρεπουμπλικάνος

Ο πατέρας της Lady Gaga, Τζο Τζερμανότα, παραδέχθηκε ότι η σχέση του με την κόρη του είναι «περίπλοκη» από τη στιγμή που «αποκάλυψε ότι είναι Ρεπουμπλικανός» πριν από μερικά χρόνια. Η δήλωσή του έγινε σε συζήτηση για τις πολιτικές διαφορές μέσα στην οικογένεια, στο πλαίσιο της εκπομπής «Cavuto: Coast to Coast» του Fox Business. Με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Τζερμανότα εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι οικογενειακές διαφορές θα «επουλωθούν». «Θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε με αυτοπεποίθηση. Σχετικά με τις απόψεις του, ο ίδιος διευκρίνισε: «Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι, αν και είμαι Ρεπουμπλικανός και έχω συντηρητικές πεποιθήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζω την LGBTQ κοινότητα ή την drag ως μορφή τέχνης». Μάλιστα, σημείωσε ότι drag shows λαμβάνουν χώρα μία φορά την εβδομάδα στο εστιατόριό του στη Νέα Υόρκη, το Joanne Trattoria.

Η Lady Gaga είναι γνωστή για την στήριξή της στην LGBTQIA+ κοινότητα. Ο Τζερμανότα υποστήριξε τον Τραμπ για πρόεδρο τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και πριν από τις εκλογές του 2020, δηλώνοντας τη στήριξήν του δημόσια στα social media. Η υποστήριξή του στον Τραμπ ήρθε λίγες μέρες μετά από επιθετική κριτική του Τραμπ κατά της Lady Gaga, τότε 38 ετών, λόγω της στήριξής της στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις κατά τη διάρκεια της επιτυχούς προεκλογικής τους καμπάνιας.

Η τραγουδίστρια στήριξε και φέτος την αντιπρόεδρο Χάρις και συμμετείχε σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια την παραμονή των εκλογών μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ, τον ράπερ Fat Joe, τον ποπ σταρ Ρίκι Μάρτιν και άλλους. Εκεί, η Lady Gaga τραγούδησε το «God Bless America» στο πιάνο και έδωσε μια ομιλία. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής αυτής της χώρας, οι γυναίκες δεν είχαν φωνή. Κι όμως, μεγαλώσαμε παιδιά, κρατήσαμε τις οικογένειές μας ενωμένες, στηρίξαμε τους άνδρες στις αποφάσεις τους», είπε, σύμφωνα με το Variety. «Αύριο, οι γυναίκες θα αποτελούν μέρος αυτής της απόφασης». Συνεχίζοντας, είχε δηλώσει: «Σήμερα, κρατώ στην καρδιά μου όλες τις δυναμικές γυναίκες που με έκαναν αυτό που είμαι». «Ψήφισα για κάποιον που θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς», είχε συμπληρώσει η ίδια, προτού ολοκληρώσει τη βραδιά με το τραγούδι της «Edge of Glory».

Lady Gaga’s dad admits their relationship has been ‘dicey’ since he ‘came out as a Republican’ https://t.co/6cdknSsVyg pic.twitter.com/5J25wLn10Y

