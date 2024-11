Ντάνιελ Κρεγκ: Ελπίζει ότι το Knives Out 3 θα έχει περισσότερο χρόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες

Ο Ντάνιελ Κρεγκ πιστεύει ότι το franchise «Knives Out» έχει θέση στις κινηματογραφικές αίθουσες και ελπίζει ότι το Netflix θα δώσει στην επερχόμενη τρίτη ταινία, με τον τίτλο «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», μια ευκαιρία που θα ξεπερνά την μία εβδομάδα. «Ξέρετε ότι το θέλω» είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από το Variety. «Ας ελπίσουμε ότι το Netflix θα το προωθήσει λίγο περισσότερο για να το δει ο κόσμος. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω -οι θαυμαστές, υποθέτω- το μόνο που θέλουν είναι να πάρουν τις οικογένειές τους και να το δουν στους κινηματογράφους. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτή την εμπειρία». Η πρώτη ταινία «Knives Out» κυκλοφόρησε από τη Lionsgate το 2019 και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα κατά τη διάρκεια της εορταστικής σεζόν με 312 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Επιπλέον ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson) έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Το Netflix στη συνέχεια συμφώνησε με τον Τζόνσον στην παραγωγή δύο σίκουελ και το «Glass Onion», που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο το 2022, είναι η μεγαλύτερη κυκλοφορία που έχει κάνει ποτέ η πλατφόρμα μετά την περιορισμένη προβολή του στους κινηματογράφους για μία εβδομάδα. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το Netflix σχεδιάζει να επαναλάβει τη στρατηγική αυτή και για το «Wake Up Dead Man». Η τρίτη ταινία στην οποία ο Τζόνσον επιστρέφει με τις δύο ιδιότητες, ακολουθεί τον Κρεγκ ως τον επίλεκτο ντετέκτιβ Μπενουά Μπανκ «στην πιο επικίνδυνη υπόθεση που πρόκειται να αποκαλύψει». Το καστ αστέρων συμπληρώνουν οι Γκλεν Κλόουζ, Κέιλι Σπέινι, Τζέρεμι Ρένερ, ‘Αντριου Σκοτ, Τζος Ο’Κόνορ και Κέρι Ουάσινγκτον. Ο Τζόνσον έχει αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του Ραμ Μπέργκμαν μέσω της εταιρείας «T-Street Pictures». Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2025.