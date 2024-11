Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2024: Οπαδοί του ψήφισαν ντυμένοι σκουπίδια

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ πήγαν στις κάλπες ντυμένοι σκουπίδια, θέλοντας να πικάρουν τους Δημοκρατικούς. Υποστηρικτές του Τραμπ φόρεσαν μαύρες σακούλες σκουπιδιών διακοσμημένες με αμερικανικές σημαίες, με το μήνυμα «Proud to be Trump’s Garbage» («Υπερήφανοι που είμαστε τα σκουπίδια του Τραμπ»). Η εν λόγω αμφίεση με τις σακούλες σκουπιδιών παραπέμπει στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποκάλεσε τους υποστηρικτές του Τραμπ «σκουπίδια» κατά τη διάρκεια συνέντευξης την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπάιντεν με αυτό τον τρόπο απάντησε στο σκηνικό μίσους του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ σε συγκέντρωση του Τραμπ στο Madison Square Garden του Μανχάταν λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Χίντσκλιφ είχε κάνει ρατσιτικά σχόλια, ενώ αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο «νησί των σκουπιδιών». Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργότερα ότι ο Μπάιντεν αποκαλούσε «σκουπίδια» την υποκείμενη ρητορική στη συγκέντρωση του Τραμπ και όχι τους υποστηρικτές του.

Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε μέσα σε ένα απορριμματοφόρο, θέλοντας να συνεχίσει την κόντρα για τα… σκουπίδια. Έτσι, οι υποστηρικτές του Τραμπ αποφάσισαν να ντυθούν με σακούλες σκουπιδιών, θέλοντας να πικάρουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Hey guys my wife and I put on our garbage bags and voted for Trump for the third time Saturday never been more proud to be garbage.#MAGA pic.twitter.com/kP3oOMW110

— FellerbuncherChief (@FellerbuncherC) November 5, 2024