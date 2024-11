Σερβία δυστύχημα στο τρένο: Επεισόδια σε διαδήλωση

Στον απόηχο του δυστυχήματος στον σταθμό τρένων του Νόβι Σαντ, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συμμετείχαν σήμερα σε επεισοδιακή διαδήλωση σε αυτήν την πόλη της Σερβίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αμέλεια και διαφθορά. Το δυστύχημα συνέβη την Παρασκευή, όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής στην είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας τρεις άλλους. Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος, όταν διαδηλωτές άρχισαν να σπάνε τζάμια στο δημαρχείο και να αδειάζουν κοπριά στο εσωτερικό του κτιρίου. Ορισμένοι κουκουλοφόροι πέταξαν αυγά, μπουκάλια και τούβλα σε γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος.

#BREAKING #Serbia New footage of the large-scale anti-government protest in Novi Sad following a tragic roof collapse at the train station that claimed 14 lives. pic.twitter.com/nV0uUD10iu

«Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος» είπε ο βουλευτής Ράντομιρ Λάζοβιτς, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση. Διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Έχετε βάψει τα χέρια σας με αίμα» και «Θα λογοδοτήσετε», ενώ φώναζαν συνθήματα με τα οποία ζητούσαν τη σύλληψη του προέδρου Βούτσιτς. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρόεδρος της Σερβίας τόνισε ότι «η αστυνομία επιδεικνύει μέγιστη αυτοσυγκράτηση», αλλά προειδοποίησε τους διαδηλωτές να μη θεωρήσουν πως η βία θα γίνει ανεκτή, διαβεβαιώνοντας πως οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Τη Δευτέρα, ο υπουργός Μεταφορών Γκόραν Βέσιτς υπέβαλε την παραίτησή του εξαιτίας της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Βέσιτς διευκρίνισε ότι δεν αισθάνεται υπεύθυνος, αλλά ότι παραιτείται για λόγους ευθιξίας.

A major tragedy struck Serbia where part of the roof of the new train station in the city of Novi Sad collapsed on people, killing 14.

Sincere condolences to this whole Orthodox nation, and know that no matter what trials come your way, God’s has a plan.

Pray for Serbia 🙏 pic.twitter.com/d3TguVGDnU

