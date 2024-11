Ν. Χαρδαλιάς: «Η Αττική δεν είναι μόνο η ιστορική καρδιά της Ελλάδας, αλλά και ένας δυναμικός προορισμός»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προώθησης της Αττικής ως πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2024, την βρετανική πρωτεύουσα, δίνοντας το παρών στη διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel Market (WTM) London 2024», που πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο ExCel του Λονδίνου. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ, στοχεύοντας να αναδείξει την Αττική ως ελκυστικό τόπο επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο, καθώς συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία, τον πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά, με τη γαστρονομία, την πλούσια παράδοση και τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές. Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εμπειρίες και δραστηριότητες που προσφέρει το Λεκανοπέδιο της ελληνικής πρωτεύουσας, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και πλούσιο πληροφοριακό υλικό, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εξωστρέφεια μέσω του ονοματοδοτικού επαναπροσδιορισμού (rebranding) της περιοχής της Αττικής, για το διεθνές κοινό, ως «The Greater Athens Region». Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, σε δηλώσεις του από το Λονδίνο κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης «WTM London 2024», τόνισε τη σημασία της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής για την προβολή του πλούσιου τουριστικού προϊόντος και των μοναδικών ιδιαιτεροτήτων της. «Η Αττική δεν είναι μόνο η ιστορική καρδιά της Ελλάδας, αλλά και ένας δυναμικός προορισμός που συνδυάζει πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, φυσική ομορφιά και εξαιρετική γαστρονομία. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τον αειφόρο και βιώσιμο τουρισμό, ενισχύοντας την εικόνα της Αττικής ως ενός από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι χρέος μας να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να δείχνουμε στον κόσμο την αυθεντικότητα και την ποιότητα που προσφέρει η Αττική».

Σημείωσε επίσης ότι η συμμετοχή στην έκθεση εντάσσεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο για την επανασύσταση της Αττικής στις πιο δυναμικές αγορές. «Η προσπάθεια μας βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο που επιβάλλει μια εξωστρέφεια, συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Οι επαφές μας εδώ περιλαμβάνουν ταξιδιωτικά γραφεία και stakeholders του τουρισμού, καθώς και όλους όσους μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της συνολικής μας προσπάθειας. Πολιτιστικά τοπόσημα, γαστρονομία, οίνος, περιπατητικές διαδρομές και οι μεγάλες επενδύσεις, όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Φαληρικό Δέλτα, συνθέτουν την εικόνα της Αττικής που ονειρευόμαστε και για την οποία εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε αποτελέσματα». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αναφορικά με τον υπερτουρισμό και τις σχετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε: «Το ζήτημα του υπερτουρισμού αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο την Αττική. Σε ό,τι μας αφορά λαμβάνουμε συνεχώς υπόψη παραμέτρους όπως είναι η αντοχή των υποδομών και η ανθεκτικότητα των έργων που πρέπει να γίνουν. Δεν έχουμε φθάσει σε σημείο υπερτουρισμού. Γι’ αυτό άλλωστε και επιχειρούμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες να επιλέγουν την Αττική ως τελικό προορισμό».

Η WTM London αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο, συγκεντρώνοντας πάνω από 40.000 επαγγελματίες του τουρισμού από κάθε γωνιά της γης. Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα δικτύωσης, συνεργασίας και προβολής του τουριστικού προϊόντος, καλύπτοντας όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Στην έκθεση συμμετέχουν πάνω από 5.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις μοναδικές προτάσεις του κάθε προορισμού και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας. Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε επίσης στο Λονδίνο, μαζί με τον Πρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, σειρά επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη ειδησεογραφικών πρακτορείων, αεροπορικών εταιρειών και μερικών εκ των μεγαλύτερων εφημερίδων του κόσμου, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή της Αττικής στις διεθνείς αγορές και να αναπτυχθούν συνεργασίες που θα προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ειδικότερα:

Υπήρξε συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας Expedia Group, που διαθέτει μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες ολοκληρωμένων υπηρεσιών ταξιδιού, περιλαμβάνοντας πακέτα διακοπών, πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, κρουαζιέρες, εισιτήρια για αξιοθέατα και λοιπές δραστηριότητες. Εξετάστηκε η δυνατότητα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της Αττικής ως τουριστικού προορισμού στις αγορές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Υπήρξε επαφή με στελέχη του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg και ειδικότερα με τους David Merritt (Head of editorial), Nikki Ekstein (Travel editor at Bloomberg Pursuits) και Anne Kawalerski (Chief client officer), όπου συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού περιεχομένου για τις ταξιδιωτικές εμπειρίες της Αττικής και η προβολή από τα ψηφιακά μέσα του μιντιακού γκρουπ.

Ακολούθησαν επαφές με ανώτερα στελέχη της British Airways, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου και μιας από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Με τους εκπροσώπους του αερομεταφορέα, Fatma Hawkings και Mark Palister, εξετάστηκαν τρόποι διεύρυνσης του τουριστικού ρεύματος από τη Μεγάλη Βρετανία προς την Αττική και η ενίσχυση της προβολής μέσω sites, περιοδικών και newsletter της εταιρείας.

Υπήρξαν ακόμη συναντήσεις με τους: Courtney Kobylanski, Global B2B Partnerships & Global Partnerships Director της εφημερίδας «Washington Post», Tania Concialdi, Head of Multimedia Sales της εφημερίδας «Wall Street Journal» και Sophie Davies, Client Lead της εφημερίδας «New York Times». Με τους προαναφερθέντες συζητήθηκαν οι τρόποι προβολής της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας στα ψηφιακά τους μέσα καθώς και στο δίκτυο των συνδρομητών τους σε όλο τον κόσμο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής μετέβη επίσης στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον Πρέσβη Γιάννη Τσαούση, ενώ συναντήθηκε και με εκπροσώπους από 12 ομογενειακές κοινότητες, τα μέλη των οποίων ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, η τοπική Ένωση Μακεδόνων, η Ένωση Ποντίων, η Ένωση Πελοποννησίων, η Ένωση Ιονίων Νήσων, η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών, η Ένωση Ελλήνων Επαγγελματιών Λονδίνου, η Ελληνική Αρχαιολογική Ένωση και η Ένωση Ελλήνων Ιατρών Ηνωμένου Βασιλείου. Η συνάντηση έγινε παρουσία της αναπληρώτριας Πρέσβεως Ιωάννας Κριεμπάρδη και του Έλληνα Προξένου, Χρήστου Γούλα. Τέλος, προκειμένου να στηριχθεί ο οινικός τουρισμός και να αναδειχθούν οι τοπικοί αμπελώνες του Λεκανοπεδίου, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε εκδήλωση, όπου ο Master of Wine, Γιάννης Καρακάσης, ένας από τους μόλις 400 που κατέχουν τον συγκεκριμένο τίτλο στον κόσμο, παρουσίασε σε πάνω από 35 κορυφαίους καλεσμένους με πολύ υψηλό προφίλ (ανάμεσά τους 4 Masters of Wine, αγοραστές, εισαγωγείς, sommeliers και δημοσιογράφοι από έγκριτα περιοδικά όπως το αγγλικό «Decanter»), 13 κρασιά από αττικούς αμπελώνες. Το ειδικό αυτό master class, έφερε τον τίτλο: «Savatiano insights: a deep dive into Greece’s classic grape».

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά στη διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel Market (WTM) London 2024» συνόδευσαν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλειος Λώλος, η Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αθλητικού – Ολυμπιακού Ιδεώδους Βασιλική Μιλλούση, ο Πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης, η Γενική Διευθύντρια του φορέα Έφη Φιλιοπούλου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Σωτήρης Νικολαρόπουλος, η Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Βάλια Κακαρούκα, ο εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ιωάννης Μπαλάφας και Ιωάννης Ράπτης. Εκ μέρους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση παρέστησαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κολυβά Αθηνά, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Προβολής Μαρία Παντελούς και η εισηγήτρια του Τμήματος Τουριστικής Προβολής, Αικατερίνη Κοντού.