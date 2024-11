Μέριλιν Μονρόε – Κένεντι: Το βράδυ που τραγούδησε το Happy Birthday έκανε σεξ και με τα δύο αδέλφια

Σκανδαλώδη είναι τα όσα γράφει η Σίρλεϊ Μακ Λέιν για τη Μέριλιν Μονρόε και τους αδελφούς Κένεντι. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ισχυρίζεται στο νέο της coffee book «The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime» ότι η Μέριλιν Μονρόε έκανε σεξ με τους δύο αδελφούς Κένεντι τη νύχτα που τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Κένεντι. Η Σίρλεϊ Μακ Λέιν ήταν παρούσα στην εκδήλωση και λέει ότι παρακολούθησε ένα afterparty, όπου είδε τον πρόεδρο Κένεντι να βγαίνει από ένα υπνοδωμάτιο όπου ήταν η Μονρόε και λίγο αργότερα είδε να μπαίνει σε αυτό ο Ρόμπερτ Κένεντι, πιθανώς για να κάνει σεξ με τη σταρ αμέσως μετά τον αδελφό του.

«Το 1962, στη διάσημη γιορτή για τα 45α γενέθλια του Τζον Φ. Κένεντι στο Madison Square Garden, ο Τζίμι Ντουράντε και εγώ εμφανιστήκαμε για τον πρόεδρο και το πλήθος, αλλά αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η Μέριλιν Μονρόε να του τραγουδάει το ”Happy Birthday”», γράφει η Μακ Λέιν στο βιβλίο της. «Μετά έγινε ένα ιδιωτικό πάρτι στο σπίτι τού [τομεάρχη Οικονομικών των Δημοκρατικών] Άρθουρ Κριμ… Ο Τζον Κένεντι μόλις είχε βγει από την κρεβατοκάμαρα πίσω μου και ο Μπόμπι [Ρόμπερτ] Κένεντι είχε μόλις μπει μέσα. Η Μέριλιν ήταν στην κρεβατοκάμαρα».

