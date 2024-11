Εκλογές ΗΠΑ 2024 – Μασκ: «Η Αμερική θα χάσει τη δημοκρατία αν κερδίσει η Χάρις»

Οι πιο αμφίρροπες προεδρικές εκλογές στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη με τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να δίνουν «μάχη» για το Λευκό Οίκο.

Ο Ελον Μασκ πέρασε τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας των εκλογών μοιραζόμενος αποσπάσματα από την εμφάνισή του στο podcast «The Joe Rogan Experience», όπου επανειλημμένα επέμεινε ότι οι ΗΠΑ θα «χάσουν τη δημοκρατία» αν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, SpaceX, xAI και X έχει συνδέσει τη φήμη και την περιουσία του με την τελευταία υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο.

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2024