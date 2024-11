Η Ιμάν Κελίφ είναι «βιολογικά άνδρας»: Σάλος με έγγραφο που διέρρευσε

Είναι βιολογικά άνδρας ή γυναίκα η Ιμάν Κελίφ, η πυγμάχος που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού προκαλώντας αντιδράσεις; Η ίδια επιμένει πως είναι γυναίκα. Ωστόσο, ένα απόσπασμα αναφοράς που διέρρευσε λέει πως είναι άνδρας. Η intersex πυγμάχος έγινε στόχος επιθέσεων όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ανάγκασε την Ιταλίδα Αντζέλα Καρίνι να εγκαταλείψει τον αγώνα τους στα πρώτα 46 δευτερόλεπτα. «Αυτό είναι άδικο!», φώναζε η Ιταλίδα βγάζοντας την προστατευτική της μάσκα, ενώ έπεσε κλαίγοντας στα γόνατα στο μέσον του ρινγκ, μη αντέχοντας να ανταγωνιστεί την Αλγερινή αντίπαλό της.

Τώρα, όμως, το ζήτημα της αξιοπιστίας της Κελίφ σχετικά με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες έρχεται ξανά στο προσκήνιο ύστερα από μια φερόμενη διαρροή αποσπάσματος μιας αναφοράς (η είδηση δημοσιεύτηκε πρώτα στη γερμανική Bild) η οποία υποστηρίζει ότι η Κελίφ είναι «βιολογικά άνδρας» – αν και παραμένει ασαφές εάν η αναφορά είναι έγκυρη. Η έκθεση συντάχθηκε αρχικά το 2023 μέσω της συνεργασίας μεταξύ Γάλλων και Αλγερινών ειδικών ενδοκρινολόγων που εργάζονται στο νοσοκομείο Kremlin-Bicetre στο Παρίσι και στο νοσοκομείο Mohamed Lamine Debaghine στο Αλγέρι. Στην αναφορά αυτήν σημειώνεται πως η Κελίφ έχει ανδρικά χαρακτηριστικά.

Μία από τις πρώτες αντιδράσεις πάνω σε αυτό ήταν του Βρετανού παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έσπευσε να επικρίνει στο Χ την απόφαση της ΔΟΕ να επιτρέψει στην Κελίφ να λάβει μέρος στους Αγώνες του Παρισιού. Ζήτησε, μάλιστα, να της αφαιρεθεί το χρυσό μετάλλιο. «Επιβεβαίωση αυτού που ορισμένοι είπαμε από την αρχή: Η Κελίφ είναι βιολογικά άνδρας. Το χρυσό μετάλλιο πρέπει τώρα να της αφαιρεθεί και να απονεμηθεί στην καλύτερη πραγματική γυναίκα» έγραψε στην ανάρτησή του.

Confirmation of what some of us said at the time: Khelif is a biological man. The gold medal should now be stripped and awarded to the best actual woman. https://t.co/iqVlqQhrwr

Παρόμοια ήταν και η αντίδραση της διάσημης τενίστριας Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία επίσης υποστήριξε ότι πρέπει να της αφαιρεθεί το μετάλλιο. Βέβαια, η φωτογραφία της Κελίφ την οποία πόσταρε στην ανάρτησή της η Ναβρατίλοβα είναι ψεύτικη, προϊόν ΑΙ, με τους αναγνώστες να το επισημαίνουν στα σχόλια. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο X έγραψε: «Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε εδώ και μήνες. Και όταν αποκαλέσαμε αυτό το άτομο “άνδρα” ή τουλάχιστον “αρσενικό”, δεχθήκαμε κάθε λογής χαρακτηρισμούς. Απλώς απαίσιο».

What we have been saying for months. And for calling his person a man or at least a male, we got called all kinds of names and most of all the women this male took medals and wins from. Just awful https://t.co/iLwox36TXs

— Martina Navratilova (@Martina) November 4, 2024