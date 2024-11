Ελληνικό έργα: Το 2026 τα πρώτα Χριστούγεννα των νέων ενοίκων

«Τα έργα προχωρούν όπως είχαμε προγραμματίσει απέναντι σε μία δύσκολη κατασκευαστική αγορά. Στόχος τα Χριστούγεννα του 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που θα κατοικούν στη νέα πόλη του Ελληνικού και εντός του 2027 να υπάρχει ζωή ειδικά σε όλη την παραθαλάσσια ζώνη. Το Ελληνικό να είναι “ένας ζωντανός τόπος”». Αυτά είπε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, σε ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, μετά την ξενάγησή τους στα εργοτάξια του Ελληνικού Σε μερικά επιμέρους έργα, όπως ο Riviera Tower, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις μερικών μηνών είπε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι ο στόχος πάντως για ολοκλήρωση του υψηλότερου οικιστικού ουρανοξύστη στην Μεσόγειο εντός του 2026 παραμένει ρεαλιστικός, προσθέτοντας ότι μέχρι το καλοκαίρι του νέου έτους ο πύργος θα έχει ανέβει περίπου στον 25ο όροφο, ενώ η διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του 20ου ορόφου.

Αναφορικά με τη ζήτηση για τις οικιστικές αναπλάσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development έδωσε έμφαση στο γεγονός πώς ό,τι έχει βγει στην αγορά γίνεται sold out. Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει η LAMDA Development οι αναπτύξεις στις ζώνες του παράκτιου μετώπου της πρώτης φάσης έχουν εξαντληθεί όλες, ενώ αναφορικά με τη νέα οικιστική γειτονιά «Little Athens» έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν σταδιακά διαμερίσματα από τα τέλη του 2023, με τις προπωλήσεις και προκρατήσεις να «τρέχουν» με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό. Το τμήμα πωλήσεων της LAMDA δεν προλαβαίνει να κλείνει ραντεβού, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο και ό,τι βγαίνει προς πώληση γίνεται sold out. Αυτό που αλλάζει είναι το μείγμα των αγοραστών, καθώς δεν είναι αποκλειστικά Έλληνες. Μετά την έναρξη της διεθνούς καμπάνιας ενημέρωσης το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο με αποτέλεσμα περίπου 40% των αγοραστών να είναι από τις διεθνείς αγορές.

Πέρα των προσδοκιών η ζήτηση για οικιστικές αναπλάσεις από Ελλάδα και εξωτερικό

Από τις προπωλήσεις των οικιστικών αναπλάσεων οι εισπράξεις μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους – αρχές του επομένου θα έχουν φτάσει το ένα δισ. ευρώ, είπε ο κ. Αθανασίου, επαναλαμβάνοντας ότι η υγεία της εταιρείας φαίνεται και από το γεγονός ότι 3 σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το έργο έχει διαθέσιμα στα ταμεία της περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ, ενώ δεν έχει λάβει δανεισμό παρά το ότι έχει πιστωτικές γραμμές με τις τράπεζες και προχωρά με ό,τι ρευστοποιήσεις ακινήτων γίνονται. Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ψήφο εμπιστοσύνης στην LAMDA και στο έργο του Ελληνικού από τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου, μετά και τη συμφωνία για την απόκτηση του 2% της LAMDA Development, που ενισχύει τις εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες για το έργο του Ελληνικού. Ο κ. Αθανασίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε, επίσης, ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης κεφαλαίου.

Κατασκευαστικές εργασίες σε επιμέρους έργα

Σε πλήρη εξέλιξη, όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων από στελέχη της LAMDA στη διάρκεια της ξενάγησης, είναι και κατασκευαστικές εργασίες σε όλες τις αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο, όπως στα Cove Residences, στα Cove Villas, στο Park Rise, στο Sports Complex και στο έργο της υπογειοποίησης μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Ορατοί από την Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι οι γερανοί που δουλεύουν στα The Cove Residences. Οι νέες 115 κατοικίες του Ελληνικού έχουν την σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Bobotis+Bobotis Architects και ISV Architects και έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν κατατεθεί οι προκαταβολές για την αγορά τους με ορίζοντα ολοκληρωσης το 2026. Σε ό,τι αφορά στα The Cove Villas ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις. Κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και για τη Little Athens τη νέα γειτονιά της πόλης του Ελληνικού που συνολικά θα περιλαμβάνει 1.115 κατοικίες και 115 χώρους που θα εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς. Η Little Athens όπως έχει ανακοινωθεί αποτυπώνει το μοντέλο της «πόλης των 15 λεπτών», όπου οι κάτοικοι μπορούν να έχουν όσα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους, ψυχαγωγία, αγορές, άθληση και ευεξία, σε απόσταση μόλις 15 λεπτών.

Έμφαση δόθηκε από τον κ. Αθανασίου στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών, που δημιουργεί η ανάπτυξη του Ελληνικού στα νότια προάστια, που είναι η υπογειοποίηση μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Οι εργασίες κατασκευής, για ένα από τα πιο σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη, προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της κατασκευής το 2026. Στη διάρκεια της ξενάγησης δόθηκε επίσης έμφαση στα έργα θωράκισης του Ελληνικού από έντονα φυσικά φαινόμενα. Η πόλη του Ελληνικού και οι όμοροι δήμοι θωρακίζονται ήδη απέναντι στις ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής χάρη στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριοθέτηση των ρεμάτων που βρίσκονταν για δεκαετίες εγκλωβισμένα κάτω από το πρώην αεροδρόμιο. Στο Ρέμα Τραχώνων οι εσκαφές ολοκληρώνονται και οι εργασίες σκυροδέτησης είναι σε προχωρημένο στάδιο. Στο Ρέμα Αεροδρομίου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό.

Σε εξέλιξη είναι και τα έργα για τη δημιουργία το The Ellinikon Sports Park (Γήπεδα ποδοσφαίρου, ανοιχτός στίβος, στίβος ρίψεων, υγρός στίβος, γήπεδα μπάσκετ και τένις). Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης για το κτίριο των κοιτώνων των αθλητών και για το νέο κτίριο διοίκησης της ποδοσφαιρικής εγκατάστασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της θεμελίωσης του χώρου των κερκίδων στίβου, καθώς και οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης όλου του αθλητικού κέντρου. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις για τη συνεργασία της LAMDA με ξένο πανεπιστημιακό ίδρυμα για τη δημιουργία δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός του Ελληνικού.

Η πρόκληση

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του έργου, όπως αναφέρθηκε, είναι η σύνδεση των υποδομών του Ελληνικού με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον εντοπισμό αγωγών αποχέτευσης ή καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια εκσκαφών. Όπως έχει ανακοινωθεί, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής αλλάζει, καθώς η έκταση που καλύπτεται από 70% τσιμέντο θα αποτελείται από 70% πράσινο, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Επιπλέον, ουσιαστικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον από την δημιουργία της νέας πόλης, καθώς θα ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης.