Πατέρας Κασσελάκη Εκάλη: Ζητά να μην πληρώσει φόρους 11 εκατ.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση του Θεόδωρου Κασσελάκη, πατέρα Στέφανου Κασσελάκη, με την οποία ζητεί να μην πληρώσει φόρους ύψους 4.016.269 ευρώ οι οποίοι μαζί με τις προσαυξήσεις 20 ετών, ξεπερνούν τα 11,1 εκατομ. ευρώ. Το ποσό αφορά φόρους εισοδήματος και φόρους μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη διώροφη βίλα στην Εκάλη, η οποία, φέρεται να ανήκε σε off shore εταιρεία. Η φορολογική εκκρεμότητα, η οποία συνεχίστηκε ως δικαστική αντιδικία, κρατά σχεδόν είκοσι χρόνια. Μετά από έρευνα των ελεγκτικών μηχανισμών, αποκαλύφθηκε πως η off shore ανήκε εξ ημισείας στον Θεόδωρο Κασσελάκη και στη σύζυγό του Ευαγγελία, ενώ ο Θ.Κασσελάκης εμφανιζόταν ως ενοικιαστής της βίλας. Οι φόροι είχαν καταλογιστεί από τη ΔΟΥ Πειραιά και στη διάρκεια των ετών οι φορολογικοί καταλογισμοί και οι επιταγές μεγάλων ποσών, άλλαζαν χέρια, μεταπηδούσαν από τη μία off shore σε άλλη off shore, με τον Θ.Κασσελάκη να εμφανίζεται ως αγνώστου διαμονής.

Ο Θεόδωρος Κασσελάκης ζητεί από το ανώτατο δικαστήριο να αναιρεθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που ήταν εναντίον του. Την περασμένη άνοιξη είχε χάσει και την πρώτη μάχη στο ΣτΕ, με το ΣΤ’ Τμήμα να αρνείται προσωρινά να ικανοποιήσει το αίτημα του Θεόδωρου Κασσελάκη να μην καταβάλει το ποσό των φόρων που του έχει καταλογιστεί και λόγω σπουδαιότητας να παραπέμπει την υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του τμήματος. Η πλευρά του Θεόδωρος Κασσελάκη υποστήριξε ότι η off shore εταιρεία δεν έχει διαλυθεί παρά ότι στην Ελλάδα έχει αδρανοποιηθεί και οι φόροι που έχουν καταλογιστεί πρέπει να καταβληθούν από άλλη off shore εταιρεία, η οποία είναι ενεργή και όχι από τον ίδιο.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του

Η εισηγήτρια τόνισε ότι «σε περίπτωση που μια αλλοδαπή επιχείρηση έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτου κυριότητας της, την οποία εν συνεχεία μεταβιβάζει νομίμως με αποτέλεσμα να εκλείπει κάθε αντικείμενο δραστηριότητά της, ενώ δεν ευρίσκεται πλέον στη δηλωμένη στην Ελλάδα έδρα της, η διακοπή αυτή της δραστηριότητάς της, η οποία μάλιστα είναι οριστική, ισοδυναμεί με λύση της επιχείρησης αυτής κατά την έννοια των φορολογικών διατάξεων». Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.