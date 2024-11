Πτώση ελικοπτέρου: Βίντεο σοκ από το Τέξας

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται εκτός ελέγχου και να πέφτει πάνω σε ένα μικρό αεροπλάνο σε αεροδρόμιο του Τέξας. Το αεροσκάφος Robinson R44 βγήκε εκτός ελέγχου προσεγγίζοντας το γκαράζ ελικοπτέρων στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Pearland γύρω στις 9:30 το πρωί της Κυριακή. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα, το ελικόπτερο στροβιλίζονταν λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος, και στη συνέχεια η ουρά του χτύπησε ένα μικρό αεροπλάνο που ήταν σταθμευμένο. Τελικά, και οι έλικες του χτύπησαν το αεροσκάφος και έτσι το ελικόπτερο ακινητοποιήθηκε. Σαν από θαύμα, ο χειριστής του βρήκε σώος.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπραζόρια κλήθηκε στο σημείο, ενώ δεν απαιτήθηκαν ιατρικές υπηρεσίες. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

A helicopter is captured on video spinning before crashing into a parked aircraft during takeoff in Pearland on Sunday. https://t.co/x4q6eUVssV pic.twitter.com/0mRk97L3Ia

— FOX26Houston (@FOX26Houston) October 30, 2024