Τομ Χανκς: Έκανα κάθε πιθανό λάθος ως πατέρας

Ο Τομ Χανκς μίλησε με ειλικρίνεια για τα λάθη που έκανε στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών του, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του στο podcast «On Purpose with Jay Shetty». Ο 68χρονος ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ο τέλειος πατέρας, λέγοντας ότι έκανε «κάθε πιθανό λάθος» και ότι η στάση του οδήγησε σε δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά του καθώς μεγάλωναν. Ο Χανκς έχει δύο μεγαλύτερα παιδιά, τον Κόλιν και την Ελίζαμπεθ, με την πρώτη του σύζυγο, Σαμάνθα Λιούις, και άλλα δύο, τον Τσετ και τον Τρούμαν, με την τωρινή του σύζυγο, Ρίτα Γουίλσον. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός είπε: «Σημάδεψα τα παιδιά μου με κάποιο τρόπο, και καθώς μεγάλωσαν, ήρθε η στιγμή να γυρίσω και να πω, ”Μπορώ να μιλήσω για το πόσο ”απαίσιος” ήμουν όλα αυτά τα χρόνια;”». Τα παιδιά του, όπως είπε, αποδέχθηκαν την ειλικρινή προσέγγισή του, περιμένοντας την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα θέματα.

Ο Τομ Χανκς είπε επίσης ότι, παρά τα λάθη του, η οικογενειακή ζωή και οι χαρές που μοιράστηκαν είναι ανεκτίμητες. «Όλα αυτά αξίζουν περισσότερο από χρυσό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι μέσα από τα παιδιά του έμαθε πως κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Ο Τομ Χανκς θυμήθηκε επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον νεότερο γιο του, τον Τρούμαν, όταν του είχε υποσχεθεί μια βόλτα στο πάρκο για να παίξουν μπέιζμπολ και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. «Ήταν γύρω στα 7 ή 8, και του είπα ”θα πάμε στο πάρκο να παίξουμε μπέιζμπολ”, όμως οι υποχρεώσεις μου με καθυστέρησαν και χάσαμε την ευκαιρία», θυμάται. Όταν ζήτησε συγγνώμη από τον γιο του, ο Τρούμαν απάντησε με απογοήτευση, «Είναι εντάξει, μπαμπά», αφήνοντας τον Χανκς με τύψεις. Παρά την απογοήτευση του Τρούμαν, η αντίδρασή του βοήθησε τον Χανκς να καταλάβει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των παιδιών του. Όπως εξηγεί: «Ποτέ δεν είπαν ότι βαριούνται, πάντα βρίσκουν κάτι να κάνουν με ενθουσιασμό, είτε το κατανοώ είτε όχι».

‘Knothead’ Tom Hanks admits he ‘made every mistake’ as a father https://t.co/MUzdeE5Leh pic.twitter.com/tik9YT66hb

— Page Six (@PageSix) October 30, 2024