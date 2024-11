Σερβία κατάρρευση οροφής: Βίντεο από την τρομακτική στιγμή

Στους 11 ανέρχονται οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σάντ, στην Σερβία.

«Φοβάμαι ότι ο αριθμός αυτός δεν θα είναι ο τελικός» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.

The building was recently renovated #NoviSad pic.twitter.com/XyhMKs6riS

About 80 rescue team members are on site

Two people remain trapped as rescuers work to free them

#Serbia | A concrete roof collapse at Novi Sad railway station killed eight and injured four

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Σήμερα το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Στον χώρο κάτω από την οροφή που κατέρρευσε βρίσκονταν παγκάκια και συνήθως καθημερινά υπάρχουν εκεί πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ταξιδέψουν.

The roof of a train station collapsed in Serbia – 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble – the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5

— NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2024