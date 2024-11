Χριστούγεννα 2024: H Μαράια Κάρεϊ μετρά αντίστροφα

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Μαράια Κάρεϊ φρόντισε να μας το υπενθυμίσει με μια δημοσίευσή της στο Instagram «Έφτασε η ώρα» είπε η 55χρονη τραγουδίστρια και φυσικά όλος ο κόσμος άρχισε να μετρά αντίστροφα μαζί της. Η 55χρονη τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», μοιράστηκε το ετήσιο βίντεό της «It’s Time» στο Instagram.

Στο βίντεο είναι ντυμένη «Μορτίσια Άνταμς» από την Οικογένεια Άνταμς. Ντυμένη με ένα αστραφτερό μαύρο φόρεμα, ένα διαμαντένιο κολιέ, σκούρο μακιγιάζ και μια μαύρη περούκα, η Κάρεϊ χόρεψε με έναν άντρα ντυμένο Γκόμεζ Άνταμς. Στη συνέχεια χαμογελώντας στην κάμερα έγινε πάλι ο εαυτός της, με κόκκινα ρούχα που παραπέμπουν στον Άγιο Βασίλη. Ο Γκόμεζ Άνταμς μεταμορφώθηκε σε χιονάνθρωπο και η Κάρεϊ φώναξε «είναι η ώρα» για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.