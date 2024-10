Ίθαν Σλέιτερ: Μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση του με την Αριάνα Γκράντε

Ο Ίθαν Σλέιτερ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση του με την Αριάνα Γκράντε, την προσωπική του ζωή και τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει μαζί με τη δημοσιότητα. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, λίγο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της Γκράντε από τον πρώην της, Ντάλτον Γκόμεζ, τον Ιούλιο του 2023. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι και ο Σλέιτερ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την πρώην σύζυγό του, Λίλι Τζέι, με την οποία έχουν έναν μικρό γιο. Σε νέα συνέντευξή του στο GQ, ο Σλέιτερ περιέγραψε τη χρονιά αυτή ως εξαιρετικά σημαντική και γεμάτη αλλαγές. Όταν ερωτήθηκε πώς ήταν η εμπειρία του να «ερωτευτεί» στα γυρίσματα του Wicked, ο Σλέιτερ απάντησε: «Αυτή ήταν μια πολύ όμορφη ερώτηση». Συνέχισε λέγοντας: «Προφανώς, ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά, και πιστεύω ότι υπήρχε κάτι πραγματικά δύσκολο όταν η προσωπική σου ζωή σχολιάζεται από το κοινό. Υπήρχαν πολλές μεγάλες αλλαγές, και είναι σκληρό να βλέπεις άτομα που δεν γνωρίζουν τίποτα να σχολιάζουν και να κάνουν εικασίες. Αυτό είναι πραγματικά δύσκολο».

Ο Σλέιτερ περιέγραψε την εμπειρία του στο πλευρό της Γκράντε ως κάτι «υπέροχο» και εξέφρασε τον θαυμασμό του για το ταλέντο της στο Wicked: «Είμαι πραγματικά περήφανος για την Άρι και τη δουλειά της σε αυτό το έργο. Έχει αφοσιωθεί απόλυτα, και είμαι ενθουσιασμένος που ήμουν εκεί γι’ αυτό και θα είμαι εδώ για το επόμενο βήμα, όταν ο κόσμος θα δει το εξαιρετικό έργο που έκανε». Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν το τραγούδι «Imperfect For You» είναι αφιερωμένο σε εκείνον, ο Σλέιτερ απέφυγε να απαντήσει και εκθείασε την ερμηνεία της Γκράντε: «Είναι καταπληκτική καλλιτέχνης. Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι». Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον των μέσων για την προσωπική του ζωή, ο 32χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «οι δυσκολίες» περιλαμβάνουν «τα προσωπικά ζητήματα», προσθέτοντας: «Είμαι προσηλωμένος στα πραγματικά άτομα στη ζωή μου, σε αυτούς που επηρεάζονται και όχι στα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα». Ο Σλέιτερ μίλησε επίσης για την πατρότητα, την οποία χαρακτήρισε «το καλύτερο πράγμα στον κόσμο», εξηγώντας: «Είναι ενδιαφέρον να το διαχειρίζεσαι ως νέος γονιός. Δεν υπάρχει τίποτα που να θέλω περισσότερο από το να δείχνω φωτογραφίες και να μιλάω για τον γιο μου, γιατί είναι το φως της ζωής μου. Αλλά θέλω επίσης να του δώσω την ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο… όχι μέσα από τα λόγια μου».

