Ισπανία πλημμύρες – νεκροί: Εικόνες αποκάλυψης, συγκλονιστικά ντοκουμέντα

Η Ισπανία εξακολουθεί να μετράει τις πληγές της μετά την ανείπωτη τραγωδία στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 95 στη Βαλένθια από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας της Ιβηρικής, οι σοροί των νεκρών μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο της Βαλένθια, πίσω από το οποίο έχει στηθεί ένα πρόχειρο νεκροτομείο. Από σήμερα (31/10) οι συγγενείς των θυμάτων θα κληθούν να μπουν στην μακάβρια διαδικασία και να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους που έπεσαν θύματα της βιβλικής καταστροφής, με τη συνδρομή ομάδων ψυχολόγων για συμπαράσταση.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει μέχρι αυτή την ώρα άγνωστος. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια του Στρατού, για να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, όπου το νερό ξεπερνά κατά τόπους τα τρία μέτρα.

Σπίτια, δρόμοι και γέφυρες καταστράφηκαν από τους ορμητικούς χειμάρρους που σχηματίστηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ενώ έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. Αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας παραμένει η διαδρομή μήκους 300 χιλιομέτρων Βαλένθια – Μαδρίτη ενώ περίπου 150.000 σπίτια βρίσκονται χωρίς ρεύμα και επικοινωνία. Ανάλογες τραγικές εικόνες είχε βιώσει η Ισπανία και το 1957, όταν 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, αυτό που συνέβη το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου ήταν διαφορετικό, καθώς μέσα σε πολύ λίγες ώρες έπεσαν 400 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το επερχόμενο φαινόμενο, λόγω του ότι η σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» στις 8 το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, πολλοί κάτοικοι εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η ισχυρή βροχόπτωση που έπεσε στη Βαλένθια μέσα σε οχτώ ώρες ισοδυναμεί με τη βροχή που πέφτει σε διάστημα ενός έτους! Από τη Μάλαγα έως τη Βαλένθια, φονικές πλημμύρες και σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν χάος και τεράστιες καταστροφές ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην οροφή των αυτοκινήτων τους και στις στέγες σπιτιών και καταστημάτων, περιμένοντας τα συνεργεία διάσωσης.

Ορισμένοι -ανάμεσά τους μικρά παιδιά- διασώθηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρων, ενώ διασώστες, χρησιμοποιώντας σωσίβιες λέμβους, απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα πλημμυρισμένα σπίτια.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φθάσουν σε αποκλεισμένες περιοχές. Οι ένοικοι ενός γηροκομείου που πλημμύρισε στη Βαλένθια, κοιτούσαν έντρομοι τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους ενώ σπίτια εξαφανίστηκαν κάτω από τους τόνους νερού. Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί πάνω από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος που θα αρχίσει από σήμερα Πέμπτη (31/10) και θα διαρκέσει έως και το Σάββατο (2/11). Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, τόνισε πως ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί σήμερα στο σημείο της τραγωδίας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η καταστροφική κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει την Ισπανία. «Η χώρα μας χτυπήθηκε από τη χειρότερη καταιγίδα τον τελευταίο αιώνα. Η καταιγίδα συνεχίζει να προκαλεί χάος. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι καταστροφές έχουν τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σάντσεθ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του σημείωσε πως «οι καρδιές μας είναι στον λαό της Ισπανίας που υπομένει τις συνέπειες που προκλήθηκαν από αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες». Παράλληλα εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να βοηθήσει» την Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια δραματική κατάσταση», τόνισε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τις φονικές πλημμύρες. «Ενεργοποιήσαμε το δορυφορικό μας σύστημα Κοπέρνικος (Copernicus) για να βοηθήσουμε να συντονιστούν οι ομάδες διάσωσης και έχουμε ήδη προτείνει να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό μας πολιτικής προστασίας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Our hearts go out to the people of Spain as they endure the devastation caused by these catastrophic floods. I extend my deepest condolences to the families of the victims. Greece stands in solidarity with you during this difficult time.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2024