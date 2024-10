Ρουβάς για Ζυγούλη: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση και το φιλί στο στόμα

Ρουβάς για Ζυγούλη: «You are one million feelings in one single feeling»

Τον έρωτά του για τη σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη θέλησε να εκφράσει για ακόμη μια φορά δημόσια ο Σάκης Ρουβάς. Παρά τα 21 χρόνια κοινής τους διαδρομής και τα τέσσερα παιδιά, ο Έλληνας σταρ δείχνει να παραμένει ακόμη ερωτευμένος με τη σύζυγό του και δε διστάζει να της το εκφράζει σε κάθε ευκαιρία. Επέτειοι, γιορτές, γενέθλια, αφιερώσεις σε συναυλίες, αποτελούν ιδανικές ευκαιρίες για τον Σάκη Ρουβά προκειμένου να πει το δικό του “σ’ αγαπώ” στην Κάτια Ζυγούλη. Αυτή τη φορά ωστόσο, παρότι δεν ήταν κάποια γιορτή ή τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη, ο Έλληνας σταρ θέλησε απλά να εκφράσει ακόμη μια φορά τα συναισθήματά του. Πιο συγκεκριμένα, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram δυο φωτογραφίες από βραδινή τους έξοδο, στη μια εκ τον οποίων τους βλέπουμε να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα και έγραψε, «You are one million feelings in one single feeling».