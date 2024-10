Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σύζυγος: Ο Μάθιου Μπρόντερικ, αποκάλυψε τον αμήχανο ρόλο που του είχαν προσφέρει στο «Sex and the City»

Ο Μάθιου Μπρόντερικ, σύζυγος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι του είχε προταθεί να συμμετάσχει ως guest star στο σίριαλ «Sex and the City», αλλά τελικά αρνήθηκε λόγω της αμήχανης φύσης του ρόλου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1997, έναν χρόνο πριν η Σάρα Τζεσικα Πάρκερ αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κάρι Μπράντσο στη διάσημη σειρά του HBO. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του James Corden στο Sirius XM, ο Μπρόντερικ αποκάλυψε ότι του είχε προταθεί να παίξει τον ρόλο ενός άνδρα που είχε πρόωρη εκσπερμάτιση, κάτι που τον έκανε να αισθανθεί άβολα. «Μου έλεγαν: “Θες να παίξεις για δύο μέρες έναν άντρα που εκσπερματίζει πρόωρα;” Και σκέφτηκα, “Δεν ξέρω αν θέλω…” Ήταν κάπως αμήχανο», ανέφερε.

Ο ρόλος που του προτάθηκε ήταν αυτός του συγγραφέα Βον Βάισελ, τον οποίο τελικά υποδύθηκε ο Τζάστιν Θερού στο επεισόδιο του 1999, με τίτλο «Shortcomings». Ο Βον είχε μια σύντομη σχέση με την Κάρι, αλλά το ζήτημα της πρόωρης εκσπερμάτισης δυσκόλευε την εξέλιξη της σχέσης τους, αν και η Κάρι δυσκολευόταν να τον χωρίσει λόγω της αγάπης της για την οικογένειά του. Ο Μάθιου εξέφρασε την αγάπη του για το «Sex And The City», αλλά άφησε επίσης να εννοηθεί ότι προτιμούσε να μην αφοσιωθεί σε αυτό που είχε γίνει ο τομέας της συζύγου του. Παρά την απουσία του από τη δημοφιλή σειρά, ο Μπρόντερικ και η Πάρκερ έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στο θέατρο. Το 1996, συνυπέγραψαν το μιούζικαλ «How To Succeed In Business Without Really Trying», ενώ το 2022 πρωταγωνίστησαν στην κωμωδία του Νιλ Σάιμον «Plaza Suite», η οποία μεταφέρθηκε και στο West End του Λονδίνου. Το ζευγάρι, που ξεκίνησε τη σχέση του το 1992, έχει τρία παιδιά: τον 21χρονο Τζέιμς και τις 14χρονες δίδυμες Ταμπίθα και Μάριον. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε μιλήσει για τις προκλήσεις της μακροχρόνιας σχέσης τους, λέγοντας: «Έχουμε περάσει 20 χρόνια μαζί, και έχεις καλές μέρες, μέτριες μέρες, και κακές μέρες. Αυτό είναι ο γάμος».