Ο Τραμπ στα McDonald’s: Φόρεσε ποδιά και σέρβιρε

Στα McDonald’s συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προεκλογικός πυρετός για τις αμερικανικές εκλογές βρίσκεται στο αποκορύφωμα και οι δύο υποψήφιοι “τρέχουν” να δείξουν στο εκλογικό σώμα πως είναι απλοί άνθρωποι, «σαν κι αυτούς». Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην πολύ κρίσιμη πολιτεία της Πενσυλβάνια, μπήκε σε ένα McDonald’s, χαιρέτισε εργαζόμενους και πελάτες, αλλά δεν περιορίστηκε στο να παραγγείλει το αγαπημένο του «mac» όπως ίσως φαντάζονταν οι περισσότεροι. Αντίθετα, φόρεσε την ποδιά πάνω από το κοστούμι και τη γυαλιστερή του κόκκινη γραβάτα και μπήκε στην κουζίνα, να σερβίρει πατάτες. Ο φακός τον απαθανάτισε να αγγίζει τη φριτέζα με το λάδι, να περιεργάζεται τα κουμπάκια υπό τις εξηγήσεις των υπαλλήλων και τελικά να σερβίρει τις χαρακτηριστικές τηγανιτές πατάτες των Μακντόναλντς.

Donald Trump has been visiting a McDonald’s in Pennsylvania as he steps up his criticism of Kamala Harris and digs into his claim, spread without offering evidence, that she never worked at the fast-food chain while in college

US election latest: https://t.co/WF1TM6KBpa pic.twitter.com/h8ysRdDi8Z

— Sky News (@SkyNews) October 20, 2024