Μαντώ παιδιά: Η θυσία που έχω κάνει για την καριέρα μου είναι ότι άργησα να γίνω μητέρα

Η Μαντώ έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» και θυμήθηκε στιγμές από την καλλιτεχνική της διαδρομή, ενώ αναφέρθηκε σε ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί από θαυμαστές, αλλά και στις θυσίες που έκανε στην προσωπική της ζωή για χάρη της καριέρας της. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι όνειρό της όταν ήταν μικρή ήταν να κάνει καριέρα στην Αμερική, αλλά οι συγκυρίες δεν της επέτρεψαν να το πραγματοποιήσει. Αποκάλυψε επίσης ότι άργησε να κάνει παιδιά προκειμένου να επικεντρωθεί στη μουσική. Αρχικά, η Μαντώ ανέφερε: «Από μικρή ονειρευόμουν να κάνω καριέρα στην Αμερική, αλλά οι συγκύριες δε με βοήθησαν στο να πέτυχω αυτό που θα ήθελα. Το τραγούδι μου “Where you are” το ηχογράφησα και το έδωσα στην Jessica Simpson. Τότε έμεινα έγκυος και προτίμησα να κάνω την οικογένεια μου. Με ενόχλησε όταν τραγουδούσα στην Αυστραλία το “My heart will go on” και κάποιοι τύποι έσπαγαν πιάτα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Οι πιο ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού ήταν όταν κάποιος μού έκοψε μια τούφα από τα μαλλιά μου. Επίσης, ένας θαυμαστής μου είχε κάνει τατουάζ το πρόσωπο μου. Αυτό είναι τιμητικό». Για τη θυσία που έκανε για την καριέρα της αποκάλυψε: «Η θυσία που έχω κάνει για την καριέρα μου είναι ότι άργησα κάπως να κάνω παιδιά. Θα μπορούσα να έχω γίνει μητέρα είκοσι ετών. Προτίμησα να επικεντρωθώ και να αναπτυχθώ στην καριέρα μου για να μη το μετανιώσω αργότερα». Κλείνοντας, η τραγουδίστρια είπε: «Αυτή τη περίοδο στα προσωπικά μου είμαι “happily single”. Περνάω φάσεις που αποζητώ τη μοναξιά κι άλλες που δε το θέλω καθόλου. Αν τα παιδιά μου δεν συμπαθούν κάποιο σύντροφό μου, θα πρέπει να μου πουν τον λόγο κι εγώ θα σεβαστώ την άποψή τους. Αυτή τη στιγμή δε με απασχολεί ο γάμος αλλά στη ζωή ποτέ μη λες ποτέ».