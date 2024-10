Λίαμ Πέιν θάνατος: Νεκρός ο πρώην τραγουδιστής των One Direction

Ο Λίαμ Πέιν, πρώην μέλος των One Direction, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, σύμφωνα με την αστυνομία. Η La Nación αναφέρει ότι πριν από το περιστατικό, το προσωπικό του «Hotel Casa Sur» κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει «έναν επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ». «Μας ειδοποίησαν για ένα άτομο που βρισκόταν σε μια εσωτερική αυλή του ξενοδοχείου Casa Sur. Οι πρώτες βοήθειες έφτασαν και επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άνδρα. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν τραγουδιστής σε μουσικό συγκρότημα. Δυστυχώς, είχε θανάσιμα τραύματα ως αποτέλεσμα της πτώσης του, οπότε έπρεπε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατό του. Δεν υπήρχε δυνατότητα ανάνηψης», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωσή τους. «Ο Λίαμ Τζέιμς Πέιν, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, πέθανε σήμερα αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου» στη συνοικία Παλέρμο του Μπουένος Άιρες, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία κλήθηκε στο ξενοδοχείο CasaSur στις 17:04 τοπική ώρα, 23:04 Ελλάδος

Ασθενοφόρο έφθασε επτά λεπτά αργότερα, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του Πέιν. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται. Σύμφωνα με τα μέσα της Αργεντινής ο Πέιν βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες για να παρακολουθήσει τη συναυλία του Νάιλ Χόραν με τον οποίο συνυπήρξαν στους One Direction. Ο 31χρονος τραγουδιστής ήταν περισσότερο γνωστός ως μέλος του διάσημου βρετανικού boyband One Direction. Το συγκρότημα, στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Χάρι Στάιλς, ο Ζέιν Μάλικ, ο Λούις Τόμλινσον και ο Νιαλ Χόραν, σχηματίστηκε για πρώτη φορά το 2010 αφού κάθε μέλος του εμφανίστηκε στη βρετανική εκδοχή του ριάλιτι διαγωνισμού «The X Factor». Οι One Direction ανακοίνωσαν το τέλος τους το 2015. Ο Πέιν κυκλοφόρησε αργότερα το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 2019 με τίτλο «LP1». Τον Μάρτιο, ο Πέιν κυκλοφόρησε το «Teardrops».

Ο Βρετανός τραγουδιστής μοιράστηκε ένα βίντεο στο YouTube το 2023 στο οποίο αποκάλυψε ότι ήταν νηφάλιος για έξι μήνες αφού πέρασε σχεδόν 100 ημέρες σε μια εγκατάσταση αποκατάστασης στη Λουιζιάνα. Ο 31χρονος τραγουδιστής απέκτησε έναν γιο το 2017 με το πρώην μέλος του τραγουδιστικού συγκροτήματος Girls Aloud, Σέριλ Κόουλ.