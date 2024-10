Τουρκία – Ισραήλ: Κατζ κατά Ερντογάν

Με μια σφοδρή ανάρτηση του στο X, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατζ, απαντά στα «καρφιά» που εξαπέλυσε ο Ρετζέπτ Ταγίπ Ερντογάν προς Ισραήλ. «Στην επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ο ελεύθερος κόσμος καταδικάζει τους εγκληματίες της Χαμάς, ενώ ο δικτάτορας Ερντογάν τους επαινεί: «Είναι μαχητές της ελευθερίας που πολεμούν για την Τουρκία» — ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις, ελευθερία βεβήλωσης πτωμάτων και καύσης μωρών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πουλά την Τουρκία στους συμμάχους της Μουσουλμάνους Αδελφούς και διαγράφει την κληρονομιά του Ατατούρκ», γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός εξωτε4ρικών του Ισραήλ. Παράλληλα την συνοδεύει με φωτογραφία, προϊόν ΑΙ, όπου το κεφάλι του αγάλματος του Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα έχει αντικατασταθεί με αυτό του Γιαχία Σίνουαρ, ενώ και η τουρκική σημαία φέρεται να έχει την υπογραφή της Χαμάς.

On the anniversary of the October 7 massacre, the free world condemns the Hamas criminals, while dictator Erdoğan praises them: “They are freedom fighters fighting for Turkey” — freedom to rape, freedom to kill, freedom to desecrate bodies and burn babies.@RTErdogan sells… pic.twitter.com/ZveDLIwkKK

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 9, 2024