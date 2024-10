Μίλτον τυφώνας νεκροί: Η επόμενη ημέρα από το πέρασμά του

Το πρώτο φως της ημέρας στη Φλόριντα, μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον, αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε το πέρασμά του. Ο τυφώνας αφού πέρασε από τις νοτιοδυτικές ακτές της Φλόριντα αφήνοντας πίσω του πλημμυρισμένους δρόμους, εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, κατευθύνεται προς το Ορλάντο. «Δυστυχώς, πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε πολλούς νεκρούς», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του CNN ο σερίφης Κιθ Πίρσον στην κομητεία Σεντ Λούσι. Ο ιατροδικαστής της κομητείας δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων, αναφέρεται σε ξεχωριστή δήλωση των αξιωματούχων της κομητείας.

Ακόμα σε κίνδυνο η Φλόριντα

Η δήμαρχος της Τάμπα προειδοπoίησε ότι ο κίνδυνος από τις πλημμύρες δεν έχει περάσει και θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί, παρόλο που η πόλη απέφυγε τους χειρότερους φόβους για το κύμα καταιγίδας, «Δεν έχει τελειώσει», δήλωσε η δήμαρχος Τζέιν Κάστορ. Κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι οι υπάλληλοι της πόλης να βγουν έξω και να εκτιμήσουν τις ζημιές και να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς για τους ανθρώπους. Όλες οι προειδοποιήσεις για τυφώνα και τροπική καταιγίδα έχουν αρθεί για τη δυτική ακτή της Φλόριντα, καθώς ο Μίλτον απομακρύνεται, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Τυφώνων στην ενημέρωση που εξέδωσε. Ο Μίλτον εξακολουθούσε να παράγει καταστροφικούς ανέμους με ισχύ τυφώνα και έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική-κεντρική Φλόριντα, επισήμανε ωστόσο το NHC, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που παραμονεύουν για χιλιάδες κατοίκους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπέρκαου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση σε ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου 15 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί από ένα πεσμένο δέντρο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Όλοι τους διασώθηκαν. Λέει ότι το νερό έμπαινε μέσα στο σπίτι, αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να «φτάσουν εκεί με ασφάλεια» και να μεταφέρουν την ομάδα σε τοπικό καταφύγιο.

3,25 εκατομμύρια σπίτια χωρίς ρεύμα

Ο αριθμός των σπιτιών χωρίς ρεύμα στην κεντρική Φλόριντα αυξήθηκε σε περίπου 3,25 εκατομμύρια, μετέδωσε το αμερικανικό NBC News. Αναφέρει ότι ο αριθμός των διακοπών έχει αυξηθεί, σύμφωνα με το PowerOutage.us. Ο τυφώνας Μίλτον διέσχισε την πολιτεία ως τυφώνας κατηγορίας 1 και οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν εκ των προτέρων ότι η διακοπή των δικτύων ηλεκτροδότησης θα μπορούσε ενδεχομένως να διαρκέσει εβδομάδες για να αποκατασταθεί. Ο κυκλώνας Μίλτον μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, καθως προκάλεσε κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Ο Μίλτον έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα «κοντά στο Σιέστα Κι στην κομητεία Σεϊρασότα», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στην ενημέρωσή του στις 20:30 τοπική ώρα χθες (03:30 ώρα Ελλάδας σήμερα). Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων. Τουλάχιστον 2 θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων έπειτα από πιθανολογούμενο ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι Κιθ Πίρσον. Η υπηρεσία του δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Rescue efforts continue and severe flooding throughout the county. Hurricane #Milton pic.twitter.com/8mbrW5C17G — Pinellas County Sheriff’s Office (@SheriffPinellas) October 10, 2024

Ο Πίρσον εκτίμησε επίσης ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία αυτή, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC. Ο Μίλτον υποβαθμίστηκε προς το τέλος της χθεσινής ημέρας σε κυκλώνα κατηγορίας 3, και ακόμη περισσότερο σήμερα στην κατηγορία 1, σύμφωνα με το NHC. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες σε πάνω από έναν αιώνα στη Φλόριντα».

18 άτομα παγιδεύτηκαν σε πολυκατοικία

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ξεκίνησαν επιχείρηση για τη διάσωση 18 ατόμων που είχαν παγιδευτεί σε πολυκατοικία. Σκάφη αναπτύχθηκαν για να σώσουν όσους βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, όπου τα νερά της πλημμύρας λέγεται ότι είναι κατά τόπους μέχρι το στήθος. Η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε μια σειρά από κλήσεις από την πολυκατοικία, η οποία βρίσκεται στην πόλη Κλίαργουότερ, στη δυτική ακτή της Φλόριντα.

Severe flooding and damage have made conditions near Hillsborough Ave and Dale Mabry in Tampa unsafe for driving. For your safety and the safety of your loved ones, please stay home. pic.twitter.com/3k5oXLsWSx — HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024

Η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να αυξάνεται

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις έδωσε συνέντευξη Τύπου, ενημερώνοντας για τις συνέπειες του τυφώνα. Λέει ότι «τα επίπεδα των υδάτων προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται». Ο κυβερνήτης της Φλόριντα λέει ότι αρκετοί ποταμοί έφτασαν σε «στάδιο μεγάλης πλημμύρας» και ότι οι μεγάλες πλημμύρες θα συνεχιστούν στον ποταμό Χίλσμπορο, στον ποταμό Σεντ Τζονς και στον ποταμό Λιτλ. Οι βροχοπτώσεις ήταν από 10 έως 15 ίντσες στον κόλπο της Τάμπα, είπε, με «απομονωμένους θύλακες» έως και 18 ίντσες σε ορισμένες περιοχές.

Lieutenant Dan is okay! pic.twitter.com/0uthxRigRT — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι διασώθηκαν, τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι σε καταφύγια

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις 6.30 π.μ. τοπική ώρα, λέει ο Ρον ΝτεΣάντις. «Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης της Εθνικής Φρουράς εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκτέλεσαν με επιτυχία διασώσεις οικογενειών και κατοικίδιων ζώων», λέει. Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε καταφύγια κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η καταιγίδα έπληξε την πολιτεία. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν σήμερα το πρωί, με 125 ενεργές αποστολές να λαμβάνουν χώρα σε 26 διαφορετικές κομητείες. Περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί σε όλη την πολιτεία.

Τουλάχιστον δύο συλλήψεις για λεηλασίες

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις που διεξάγουν. Λέει ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 42 διασώσεις, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης «συνεχίζονται». Σε μια κομητεία έγιναν επτά διασώσεις στην ξηρά, τρεις διασώσεις στο νερό. Προσθέτει ότι υπήρξαν «δύο συλλήψεις για λεηλασίες» και βιαιοπραγία κατά αστυνομικού.

This is pretty wild…can’t even see any patches of street anymore. Just rivers of water. Everywhere. #FtMyers pic.twitter.com/FL5hfh3X0U — Sam Brock (@SamBrockNBC) October 10, 2024

Οι δρόμοι «μετατρέπονται σε ποτάμια»

Ο Σαμ Μπροκ, ανταποκριτής του NBC News, έκανε ρεπορτάζ από το Φορτ Μάιερς, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τον κυκλώνα Μίλτον. Ανέβασε πλάνα από δρόμους που πλημμύρισαν από το κύμα της καταιγίδας και δήλωσε ότι η περιοχή είχε επίσης πληγεί από διακοπές ρεύματος. Αξιωματούχοι από την περιοχή της πόλης DeLand στη Φλόριντα ανάρτησαν ένα βίντεο με ένα δέντρο να πέφτει πάνω σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο.

Μοιράζοντας το υλικό στο X, έγραψαν: «Ένας από τους αστυνομικούς μας οδηγούσε πίσω από αυτό το όχημα όταν ξαφνικά έπεσε ένα δέντρο. Ευτυχώς αυτός ο οδηγός είναι καλά, αλλά αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι οι συνθήκες θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται καθώς ο Μίλτον επηρεάζει τη Φλόριντα».

One of our officers was driving behind this vehicle when a tree suddenly fell. Thankfully this driver is OK, but this is a reminder that conditions will continue to deteriorate as Hurricane Milton impacts Florida. @DeLandPD pic.twitter.com/SLpnZAXV5y — City of DeLand (@CityofDeLand) October 9, 2024

Χάος το βράδυ της Τετάρτης

Συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ο Μίλτον προκάλεσε ήδη μόλις έφτασε στην ξηρά «ξαφνικές» πλημμύρες, διευκρίνισε στην ενημέρωσή του το NHC. «Η καταιγίδα έχει φτάσει. Είναι ώρα όλοι να μείνουν στα σπίτια τους (…) Μείνετε μέσα και μην βγαίνετε στους δρόμους», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την άφιξη του κυκλώνα. Ο ΝτεΣάντις εξέφρασε την ελπίδα τα χειρότερα από το πέρασμα του κυκλώνα να αποφευχθούν χάρη στη άφιξή του στην ξηρά πριν από την παλίρροια. Οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι ακόμη υπάρχει πιθανότητα η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε έως και 4 μέτρα.

Ο Μίλτον προξένησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους, σημείωσε επίσης ο κυβερνήτης της Φλόριντα, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστράφηκαν περίπου 125 σπίτια, τα πιο πολλά λυόμενα. Στην περιοχή που ο Μίλτον έφτασε στην ξηρά, οι κάτοικοι είχαν κλειστεί στα σπίτια τους ή σε κέντρα που είχαν σχεδιαστεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Λίγο πριν φτάσει ο κυκλώνας στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ δήλωνε «αγχωμένος». «Ακόμη δεν έχουμε συνέλθει» από τον κυκλώνα Ελίν, που άφησε «το έδαφος γεμάτο νερά», είπε. Σε άλλη μεγάλη πόλη της δυτικής ακτής της πολιτείας, το Φορτ Μάιερς, η Ντέμπι Έντουαρντς δήλωσε ότι όλος ο κόσμος είναι «αγχωμένος».

«Είναι σαν να έχουμε πάθει σύνδρομο μετατραυματικού στρες» μετά το πέρασμα του άλλου καταστροφικού κυκλώνα, του Ίαν, πριν από δύο χρόνια, πρόσθεσε. Ωστόσο η ίδια αποφάσισε να μείνει. Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα από την ίδια περιοχή του κυκλώνα Ελίν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εκ των οποίων πάνω από 15 στη Φλόριντα, ο Μίλτον «θα είναι μια φονική και καταστροφική καταιγίδα», προειδοποίησε η Ντιν Κρίσγουελ, διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών FEMA. Εδώ και μέρες, οι αρχές ζητούσαν από τους κατοίκους περιοχών για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9 — Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024

Η κλιματική αλλαγή φέρνει πιο καταστροφικούς τυφώνες

Η Φλόριντα, η τρίτη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ, που προσελκύει επίσης πολλούς τουρίστες, είναι συνηθισμένη στους κυκλώνες. Ωστόσο η κλιματική αλλαγή, προκαλώντας την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, καθιστά πιθανότερη την γρήγορη ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πιο έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ο καθηγητής Τζον Μάρσαμ, που ειδικεύεται στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, σημείωσε ότι «πολλές πτυχές του Ελίν και του Μίλτον ανταποκρίνονται» απολύτως σε αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι κυκλώνες χρειάζονται ζεστούς ωκεανούς για να σχηματιστούν και οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών τροφοδοτούν αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες. Ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερο νερό, προκαλώντας περισσότερες βροχές και πλημμύρες», εξήγησε. Την ίδια ώρα, «η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή προκαλεί επιδείνωση των πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές», τόνισε. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι θερμοκρασίες του Βόρειου Ατλαντικού αυξάνονται συνεχώς σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τα δεδομένα της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).