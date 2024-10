Μίλτον καταστροφές: Βίντεο από όσα προκάλεσε σε γειτονιά -Αναποδογύρισε αυτοκίνητα

Η τεράστια ισχύς του κυκλώνα Μίλτον έγινε αισθητή σε γειτονιά της Φλόριντα από όπου πέρασε καθώς προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αναποδογύρισε αυτοκίνητα. Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο X δείχνει τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη γειτονιά Αβενίρ του Παλμ Μπιτς Γκάρντενς, πριν ο Μίλτον φτάσει στην ξηρά.

Οι μεγαλύτερες ζημιές στα σπίτια εντοπίζονται στις στέγες καθώς οι ισχυροί άνεμοι φαίνεται πώς παρέσυραν τα πάνελ. Μπάζα βρίσκονται διάσπαρτα στις αυλές των σπιτιών, ενώ και αυτοκίνητα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ ένα όχημα έχει αναποδογυρίσει. Στο βίντεο διακρίνονται και οι κάτοικοι της γειτονιάς που έχουν συγκεντρωθεί για να δουν την κατάσταση.

This is impressive: This is what the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens looked like after one of the tornadoes associated with Hurricane Milton. Disastrous!

Florida strong pic.twitter.com/HRwad39S4Z

— Gelo Perez (@TheGeloPerez) October 9, 2024