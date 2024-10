Ναδάλ, τέλος καριέρας: Ο θρύλος του τένις αποσύρεται από την ενεργό δράση

Ο θρυλικός τενίστας Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση! Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Ισπανός θρύλος του τένις έκανε γνωστό ότι θα ολοκληρώσει την καριέρα του στη Μάλαγα, όπου θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο η τελική φάση του Davis Cup.

«Είμαι εδώ για να σας ανακοινώσω ότι αποσύρομαι από το επαγγελματικό τένις. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά αυτά τα δύο τελευταία. Δεν μπόρεσα να παίξω χωρίς περιορισμούς. Είναι μια δύσκολη απόφαση, που μου πήρε χρόνο να την πάρω, αλλά σε αυτή τη ζωή όλα έχουν αρχή και τέλος. Πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλω ένα τέλος σε μια καριέρα που ήταν μεγάλη και πολύ πιο επιτυχημένη απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε αρχικά ο Ράφα Ναδάλ, που έχει στην κατοχή του 22 τρόπαια από τουρνουά Grand Slam. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το τελευταίο μου τουρνουά είναι η τελική φάση του Davis Cup, όπου θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Κλείνει ένας κύκλος, αφού ένας από τους πρώτους μου θριάμβους ως επαγγελματίας ήταν ο τελικός στη Σεβίλλη το 2004. Νιώθω πολύ τυχερός για όλα αυτά που μπόρεσα να ζήσω. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη τη βιομηχανία του τένις, τους συμπαίκτες μου, τους μεγάλους αντιπάλους μου. Έχω περάσει πολλές ώρες μαζί τους και έχω ζήσει πολλές στιγμές που θα θυμάμαι για την υπόλοιπη ζωή μου», συμπλήρωσε ο Ναδάλ. Ο Ναδάλ αγωνίστηκε τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε και από τα επόμενα τουρνουά, λόγω ανησυχιών για τη φυσική κατάστασή του.

Τα 22 Grand Slams, τα 36 Masters 1000, το career Golden Slam, οι 92 τίτλοι καριέρας, οι 209 εβδομάδες στο Νο 1 και οι 1.080 νίκες καριέρας είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματα του 38χρονου Ναδάλ, που ξεκίνησε την καριέρα του το πολύ μακρινό 2001. Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο του σε ηλικία 18 ετών, τον Αύγουστο του 2004, το πρώτο του Grand Slam έναν χρόνο αργότερα, στο Roland Garros το 2005, ενώ στα 24 του έγινε ο νεότερος παίκτης όλων των εποχών που συμπλήρωσε το Grand Slam καριέρας. Ο Ναδάλ ήταν εξπέρ στις χωμάτινες επιφάνειες, έχοντας κατακτήσει 14 φορές το Roland Garros, 12 φορές το τουρνουά της Βαρκελώνης, 11 αυτό του Monte-Carlo και 10 το τουρνουά της Ρώμης. Επίσης, συμμετείχε σε 5 τίτλους Davis Cup για την Ισπανία: το 2004, το 2008, το 2009, το 2011 και το 2019.

Ο Ράφα Ναδάλ τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται σε τακτική βάση την Ελλάδα, έχοντας επιλέξει μάλιστα να ιδρύσει (από το 2021) ακαδημία στη Χαλκιδική, το Rafa Nadal Tennis Center στο Sani Resort. Εκεί έκανε τον περασμένο Ιούλιο μέρος της προετοιμασίας του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, παραμένοντας στην περιοχή για 10 ημέρες. Το 2023, δε, έκανε διακοπές τόσο στο Ιόνιο όσο και στον Πόρο, περνώντας όμορφες στιγμές όπως έλεγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024