Μπάλντοκ νεκρός: Σε σοκ ο Παναθηναϊκός, στο σπίτι του έτρεξαν συμπαίκτες

Τεράστιο σοκ στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε χθες βράδυ νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Οι πληροφορίες γύρω απ’ το περιστατικό και τα αίτια θανάτου του 31χρονου διεθνούς ποδοσφαιριστή είναι για την ώρα συγκεχυμένες, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να είναι ανάστατοι και σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του διεθνούς μπακ ανασύρθηκε από την κοινόχρηστη πισίνα στο σπίτι του, που βρίσκεται στη Γλυφάδα, επί της οδού Διαδόχου Παύλου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σύζυγος του 31χρονου που μένει στην Αγγλία μαζί με το παιδί τους, τον αναζητούσε για ώρες απ’ το μεσημέρι της Τετάρτης (9/10) χωρίς να μπορεί να τον βρει. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο διέμενε ο Μπάλντοκ στη Γλυφάδα για να πάει να δει τι είχε συμβεί, με τον τελευταίο να τον εντοπίζει χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, στον πάτο της πισίνας.

Στις 22:29 κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι στις 22:38 με τον γιατρό της κινητής μονάδας να πιστοποιεί το θάνατό του και να αναμένει την ασφάλεια για να ξεκαθαριστούν τα αίτια του θανάτου του. Και αυτό διότι βάσει πρωτοκόλλου, όταν πιστοποιείται θάνατος σε οικεία, πρέπει να επιληφθεί η Σήμανση με την παρουσία ιατροδικαστή. Την έρευνα έχει αναλάβει υποδιεύθυνση Ασφαλείας νοτιοανατολικής Αττικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία να αναφέρουν πως δεν βρέθηκαν χτυπήματα στο σώμα του Μπάλντοκ, ως εκ τούτου πιθανολογείται αιφνίδιος θάνατος από ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι βότκα, ωστόσο δεν είναι γνωστό πότε έγινε η κατανάλωσή του. Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά εάν υπάρχουν και άλλες ουσίες στο σπίτι. Τραγική ειρωνεία είναι ότι -σύμφωνα με πληροφορίες- ανήμερα του θανάτου του Μπάλντογκ, είχε γενέθλια το κοριτσάκι του. Η ακριβής αιτία του θανάτου του θα προκύψει από την νεκροψία-νεκροτομή.

Στο σπίτι του άνθρωποι και παίκτες του Παναθηναϊκού

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού (ο υπεύθυνος αγώνων Σπύρος Βλάχος, ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου και ο διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργος Τζαβέλλας), με το που ενημερώθηκαν για το τραγικό συμβάν, έσπευσαν στην οικία του Μπάλντοκ και από χθες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Αστυνομία για να μάθουν τι έχει συμβεί. Συντετριμμένοι ήταν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, που αδυνατούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη σε ένα απ’ τα πιο αγαπητά πρόσωπα στα αποδυτήρια της ομάδας. Αρκετοί παίκτες της ομάδας, όπως οι Σένκεφελντ, Ρουμπέν Πέρεθ, Βιλένα και Μάγκνουσον συγκεντρώθηκαν έξω απ’ το σπίτι στη Γλυφάδα που βρέθηκε η σορός του Μπάλντοκ, ενώ σε κατάσταση «σοκ» ήταν το βράδυ της Τετάρτης (9/10) και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν από φιλικό πρόσωπό του και δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Η πισίνα που εντοπίστηκε νεκρός ο Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Daily Mirror δημοσίευσε βίντεο από την οικία του Μπάλντοκ, όπου φαίνεται η πισίνα που εντοπίστηκε η σορός του 31χρονου δεξιού μπακ του «τριφυλλιού».

Με μαύρα περιβραχιόνια στο ματς με την Αγγλία

Απόλυτα σοκαρισμένοι ήταν στο άκουσμα της είδησης και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που βρίσκονται στο Λονδίνο για τον αποψινό αγώνα της «γαλανόλευκης» με την Αγγλία (21:45) για την 3η αγωνιστική του Nations League. Ο Μπάλντοκ άλλωστε, ήταν ενεργό μέλος της Εθνικής την τελευταία διετία και αν δεν αντιμετώπιζε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε απ’ τον Μάρτη κι έπειτα, μέχρι την επιστροφή του στα ματς των «πράσινων», πιθανότατα θα βρισκόταν μαζί με την ελληνική ομάδα στο Λονδίνο. Οι παίκτες της Εθνικής θα αγωνιστούν στο ματς με την Αγγλία φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ενώ την ερχόμενη Κυριακή (13/10), στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ιρλανδία, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας

Σοκαρισμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock». Τα θερμά τους συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ εξέφρασαν μέσω των social και οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock. pic.twitter.com/7TO6tbi5zk — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 9, 2024

Είναι πραγματικά συγκλονιστική η δραματική είδηση του θανάτου ενός αθλητή, του άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντοκ και τα λόγια φτώχα να εκφράσουν τη λύπη μας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και… pic.twitter.com/Af8VxTZCyv — PAOK FC (@PAOK_FC) October 9, 2024

Η ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Εθνικής μας ομάδας και του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. pic.twitter.com/QgrRbhc6CZ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 9, 2024

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είπε «αντίο» στον Μπάλντοκ

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η ομάδα στην οποία ο αδικοχαμένος Τζορτζ Μπάλντοκ αγωνίστηκε επί επτά χρόνια (2017-24) τον αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα στα social media. Ο Τζορτζ Μπάλτνοκ φόρεσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ από το 2017 έως το 2024 και έζησε τα καλύτερα ποδοσφαιριλά του χρόνια στη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία τον αποχαιρέτησε με το παρακάτω μήνυμα: «Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι σοκαρισμένη και με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην παίκτη της, Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Μπάλντοκ άφησε τον σύλλογο το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στο Bramall Lane και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους φιλάθλους, το προσωπικό και τους συμπαίκτες του, που φορούσαν μια ερυθρόλευκη φανέλα δίπλα του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων όσων σχετίζονται με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράζονται στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ».

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock. The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024

Μηνύματα από Λίβερπουλ, Τσέλσι και Σίτι για τον θάνατο του Μπάλντοκ

Εκτός από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σύσσωμο το αγγλικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς ομάδες της Premier League έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν. Από τις Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, μέχρι τη Στόουκ Σίτι και τη Σουόνσι, ομάδες από όλες τις κατηγορίες έστειλαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. «Τι απαίσια νέα! Η σκέψη όλων στη Λίβερπουλ είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ» έγραψε η Λίβερπουλ, ενώ παραπλήσιο ήταν και το μήνυμα της Τσέλσι: «Τι τραγικά νέα. Οι σκέψεις όλων στην Τσέλσι είναι με τους αγαπημένους του Τζορτζ σε αυτές τις απίστευτα δύσκολες στιγμές. Αναπάυσου εν ειρήνη, Τζορτζ». Ανάλογα ήταν και τα υπόλοιπα μηνύματα που άφησαν δεκάδες ομάδες της Αγγλίας, σε έναν συλλογικό φόρο τιμής από το ποδόσφαιρο στο Νησί.

Συγκλονισμένη και η Μπράιτον για τον θάνατο του Μπάλντοκ

Συγκλονισμένη απ’ τον θάνατο του Μπάλντοκ είναι και η Μπράιτον στην οποία εργάζεται ως προπονητής ακαδημιών ο αδελφός του Τζορτζ, Σαμ Μπάλντοκ: «Στέλνουμε την αγάπη και τα συλλυπητήρια μας προς τον αδερφό του Τζορτζ και τον συνάδελφό μας Σαμ, την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή» ανέφερε η ανακοίνωση των «Γλάρων».

We are shocked to learn of the passing of George Baldock at the age of 31. Our love and condolences are with George’s brother and our colleague Sam, and his family and friends at this time. 💙🤍 pic.twitter.com/H41Ww18Zki — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 9, 2024

Συλλυπητήρια της Εθνικής Αγγλίας για τον θάνατο του Μπάλντοκ

Τη βαθιά οδύνη τους για το χαμό του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, εξέφρασαν η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα social media. «Είμαστε πολύ λυπημένοι για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν κοντά σε πολλούς παίκτες μας και εκπροσώπησε την Ελλάδα – τους αντιπάλους μας το βράδυ της Πέμπτης. Σκεφτόμαστε την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ σε σύλλογο και χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε η ανακοίνωση της Εθνικής Αγγλίας, ενώ απ’ την πλευρά της η Ομοσπονδία (FA) έγραψε: «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια πάνε στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ στον σύλλογο και την εθνική».

We’re extremely saddened by the passing of George Baldock. George was close to many of our players, and represented Greece – our opponents on Thursday night. We’re thinking of George’s family, friends and team-mates at club and country at this difficult time. ❤️ https://t.co/agVypQ2eVK — England (@England) October 9, 2024

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζήτησε ενός λεπτού σιγή από την Euroleague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σοκαρισμένη απ’ την τραγική είδηση του αδόκητου χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ, κατέθεσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (9/10) αίτημα στην Euroleague, για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 31χρονου διεθνή στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (10/10) για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης. Αίτημα που αναμένεται να γίνει αποδεκτό. Η ΚΑΕ εξέδωσε μάλιστα μετά τα μεσάνυχτα και συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέροντας: «Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον αδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή του Συλλόγου μας, Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του». Η πλευρά του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε μήνυμά της στα social media, εξέφρασε με τη σειρά της την οδύνη της, γράφοντας: «Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ».

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ pic.twitter.com/Eeucxhvacb — Panathinaikos A.C. (@acpanathinaikos) October 9, 2024

«Τραγωδία ενός αστέρα»: Τα βρετανικά ΜΜΕ για τον θάνατο του Μπάλντοκ

Τα ξένα ΜΜΕ έκαναν αναφορά στην είδηση του τραγικού θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα σοκαριστικά νέα έκαναν τον γύρο των βρετανικών ΜΜΕ καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στο μεγάλο νησί. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του αγωνιζόμενος στην Αγγλία με απόγειο την παρουσία του στην Premier League με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

«Τραγωδία ενός αστέρα» γράφει στον τίτλο της η αγγλική «Sun», με τις «Mirror» και «Daily Mail» να ακολουθούν στον αγγλικό Τύπο. Τα σοκαριστικά νέα ωστόσο δεν έμειναν ούτε σε Ελλάδα και Νησί, κάνοντας τον γύρο του κόσμου.

George Baldock 1993 – 2024. Gone but never forgotten ⚔️❤️ pic.twitter.com/HUnJvw9wpk — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 9, 2024

Το γαλλικό «RMC» με τη σειρά του αναμεταδίδει τις λεπτομέρειες της τραγωδίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «ο διεθνής Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του», τη στιγμή που δεκάδες ξένοι λογαριασμοί τον αποχαιρετούν στα social media.

⚫️ Selon la presse locale, l’international grec George Baldock (12 sélections), qui évoluait au Panathinaïkos, a été retrouvé mort dans la piscine de son domicile à Glyfada.https://t.co/SZPv5DidUo — RMC Sport (@RMCsport) October 9, 2024

All of us at TNT Sports are incredibly saddened to hear the news that George Baldock has passed away. Our thoughts are with his family and friends at this tragic time. pic.twitter.com/Iq6b1qNfqG — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 9, 2024

Ποιος ήταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ

O Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου 1993. Είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Μίλτον Κέιν Ντονς, όπου έκανε και το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2010 σε αναμέτρηση απέναντι στην Μπράιτον. Με το βρετανικό σύλλογο κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ, μέχρι το 2017. Στη διάρκεια αυτής της επταετίας παραχωρήθηκε ως δανεικός στις Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια. Το 2017 εντάχθηκε με μεταγραφή στο δυναμικό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, την φανέλα της οποίας φόρεσε συνολικά 219 φορές, εκ των οποίων οι 83 ήταν στην Premier League, πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023, καθώς και δύο ανόδους από την Championship στην Premier League. Από το 2022 ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 12 συμμετοχές.