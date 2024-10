Αμερικανός πιλότος F-16: Η στιγμή που πέρασε ξυστά δίπλα του ένα ρωσικό Su-35

Τρόμο προκάλεσε σε Αμερικανό πιλότο F-16 που πετούσε πάνω από την Αλάσκα, Ρώσος συνάδελφός του όταν πέρασε ξυστά δίπλα του με ένα ρωσικό μαχητικό Su-35. Στο βίντεο φαίνεται ο Αμερικανός πιλότος να λέει «τι στο καλό;» (what the fuck στο πρωτότυπο) και να κάνει έναν ελιγμό εμφανώς ταραγμένος από ό,τι είχε μόλις συμβεί. Σύμφωνα με την North American Aerospace Defense Command (NORAD) το περιστατικό συνέβη στις 23 Σεπτεμβρίου όταν στον εναέριο χώρο πάνω από την Αλάσκα εντοπίστηκαν δύο ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-95 και δύο μαχητικά Su-35S.

Wow, the North American Aerospace Defense Command (NORAD) released Insane Footage earlier today showing an Incident which happened on September 23rd, during a Professional and Routine Interception of Two Russian Tu-95MS “Bear” Strategic Bombers that had entered the Alaskan Air… pic.twitter.com/wfeRGaDFzn

Αν και τα τέσσερα ρωσικά αεροσκάφη παρέμεινε σε διεθνή εναέριο χώρο και δεν παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ούτε των ΗΠΑ, ούτε του Καναδά, τα αμερικανικά F-16 παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την πορεία τους. «Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου αεροσκάφος της NORAD πραγματοποίησε μια ασφαλή και πειθαρχημένη αναχαίτιση ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο πάνω από την Αλάσκα. Η συμπεριφορά του πιλότου του ενός εκ των ρωσικών Su-35 δεν ήταν ασφαλής, ήταν αντιεπαγγελματική και επικίνδυνη. Δεν ήταν κάτι που θα περίμενε να δει κανείς από κάποιον επαγγελματία πιλότο πολεμικής αεροπορίας» σχολίασε ο στρατηγός και διοικητής της NORAD, Γκρέγκορι Γκιγιό.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024